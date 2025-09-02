Mañana se realizará una nueva edición del Día ReAccionemos en la Explanada Municipal

Esta semana hay una oportunidad de adherirse a esta iniciativa eco sostenible que invita a vecinas y vecinos a implementar en sus hogares acciones de reciclaje, separando, limpiando y acopiando Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para luego acercarlos al encuentro de cada primer miércoles.

El ‘Día ReAccionemos’ de septiembre se desarrollará en su espacio habitual en la Explanada Municipal (Belgrano 348) mañana 3 de septiembre de 10 a 13.30 horas, teniendo en cuenta que se trata de un despliegue donde se divide el lugar en sectores de distintos tipos de materiales (plásticos, vidrios, metales, cartón, etc.) se solicita a cada reaccionador llevar los RSU lo más compacto posible.

Otro dato importante es que la actividad queda sujeta a las condiciones climáticas.