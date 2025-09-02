Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 2, 2025

logo el cuco digital

Mañana se realizará una nueva edición del Día ReAccionemos en la Explanada Municipal

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta semana hay una oportunidad de adherirse a esta iniciativa eco sostenible que invita a vecinas y vecinos a implementar en sus hogares acciones de reciclaje, separando, limpiando y acopiando Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para luego acercarlos al encuentro de cada primer miércoles.

El ‘Día ReAccionemos’ de septiembre se desarrollará en su espacio habitual en la Explanada Municipal (Belgrano 348) mañana 3 de septiembre de 10 a 13.30 horas, teniendo en cuenta que se trata de un despliegue donde se divide el lugar en sectores de distintos tipos de materiales (plásticos, vidrios, metales, cartón, etc.) se solicita a cada reaccionador llevar los RSU lo más compacto posible.

Otro dato importante es que la actividad queda sujeta a las condiciones climáticas.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Tiene doce años, cursa sexto grado del primario y al mismo tiempo una Diplomatura en la Universidad

Inseguridad en Valle de Uco: en las últimas 72 horas robaron en 5 casas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO