Mañana viernes llega a LO QUE FALTABA Hugo Gottardini, candidato libertario del Valle de Uco

Mañana vuelve el streaming mas visto del Valle de Uco, con un gran programa.

Con la conducción de los periodistas mas destacados del Valle de Uco, Abigail Romo y Jorge “el peluca” García, este viernes reciben la visita de Hugo Gottardini, uno de los candidatos libertarios, que se animaron a jugar por fuera de la alianza de la Libertad Avanza y el radicalismo.

Además, se viene la segunda columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, sobre la historia de la deuda externa argentina, donde reflexionamos sobre nuestro pasado y como llegamos a nuestro presente.

Desde las 20:00 horas, por el canal de Youtube El Cuco Digital y también por el Facebook oficial de El Cuco Digital, podes prenderte, comentar y participar de una entretenida propuesta.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=ubbIqcU72Rz4PUAW