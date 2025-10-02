Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

logo el cuco digital

Mañana viernes llega a LO QUE FALTABA Hugo Gottardini, candidato libertario del Valle de Uco

{"data":{"pictureId":"20e898c5fe4648d1a3d55fb562beab86","appversion":"7.2.0","stickerId":"","filterId":"301308502","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"retouch","originAppId":"7356","exportType":"","editType":"","alias":"","enterFrom":"enter_launch","capability_key":["filter","edit"],"capability_extra_v2":{"filter":[{"effect_id":"301308502","resource_id":"7366551783621005841","origin":"heycan"}],"edit":[{"panel":"sharpen"},{"panel":"structure"},{"panel":"composition"}]},"effect_type":"tool","effect_id":"filter#7366551783621005841"},"source_type":"hypic","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"awgvo7gzpeas2ho6","template_id":"","filter_id":["301308502"],"capability_key":["filter","edit"],"capability_extra_v2":{"filter":[{"effect_id":"301308502","resource_id":"7366551783621005841","origin":"heycan"}],"edit":[{"panel":"sharpen"},{"panel":"structure"},{"panel":"composition"}]}}"}
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Mañana vuelve el streaming mas visto del Valle de Uco, con un gran programa.

Con la conducción de los periodistas mas destacados del Valle de Uco, Abigail Romo y Jorge “el peluca” García, este viernes reciben la visita de Hugo Gottardini, uno de los candidatos libertarios, que se animaron a jugar por fuera de la alianza de la Libertad Avanza y el radicalismo.

Además, se viene la segunda columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, sobre la historia de la deuda externa argentina, donde reflexionamos sobre nuestro pasado y como llegamos a nuestro presente.

Desde las 20:00 horas, por el canal de Youtube El Cuco Digital y también por el Facebook oficial de El Cuco Digital, podes prenderte, comentar y participar de una entretenida propuesta.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=ubbIqcU72Rz4PUAW

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO