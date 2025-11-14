Facebook X-twitter Youtube Instagram

Manejaba alcoholizado y en un auto sin papeles: fue detenido en San Carlos

Controles policiales
El hecho sucedió pasadas las 00.30 de este viernes en la Rotonda de la Bandera.

Personal policial del departamento de San Carlos, realizaba controles preventivos en diferentes sitios con puestos móviles y fijos y en un momento dado detuvo la marcha de un auto Chevrolet Prisma, que era conducido por un masculino de 33 años.

Al momento de ser entrevistado, el sujeto no presentaba documentación del rodado y visiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Por tal motivo, los efectivos actuantes, procedieron a un control de alcoholemia mediante el procedimiento del dosaje por aire espirado, el cual dio resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol en sangre.

Debido  a la situación, el sujeto fue detenido y trasladado a la dependencia policial. Además, se procedió al  secuestro del rodado por falta de documentación.

Ahora el hombre se encuentra a disposición de la justicia y será notificado por las infracciones cometidas a la Ley 9099 y 9024.

