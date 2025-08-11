Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Tenía 2,38 de gramos de alcohol en sangre.

Durante la madrugada del sábado, personal de la Sub Jefatura Vial del Valle de Uco, realizaba controles de rutina sobre calle Lencinas frente al Parque Plácido Lucero en el departamento de San Carlos y detuvo la marcha de una camioneta Renault Duster.

En el rodado se trasladaba un joven de 20 años, quien visiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ante esta situación, fue sometido al control de alcoholemia correspondiente y el resultado fue positivo para 2,38 gramos de alcohol en sangre.

Por esta situación, intervino el Juzgado Vial quien lo multó por una infracción contravencional, debido a la infracción a la Ley 9099.