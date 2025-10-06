Maniobras de Cuerpos Especiales en La Consulta: atraparon un hombre con pedido de captura desde el 2016

Además, se logró recuperar una moto que tenía denuncia por robo desde el año 2021.

En las últimas semanas, el distrito de La Consulta, ha sido noticia por la inseguridad, lo que motivo que los vecinos salgan a la calle para pedir respuesta a las autoridades.

Como respuesta, el personal policial fue puesto en la calle y se comenzaron a notar algunos resultados. Según fuentes oficiales, personal de cuerpos especiales que estaban realizando maniobras operativas y preventivas, lograron dar con un hombre que era solicitado por la justicia por tener medidas pendientes y también se logró dar con un auto que tenía pedido de secuestro por una denuncia por robo.

Ambos hechos ocurrieron en el distrito de La Consulta, en los últimos días, donde se ha visto incrementada la presencia de uniformados en las calles y de controles en horas de la noche y madrugada.

Además, la fuente informó que, la persona que se detuvo, tiene un pedido de captura del año 2016 y la detención se dio en un momento donde el personal de Cuerpos Especiales hacía controles en la vía pública. Si bien fue detenido, ahora será la Justicia la que determine la situación de esta persona, debido a que desde que salió la orden de detención a la fecha, la causa podría estar sin efecto.

Respecto a la moto robada, el dueño realizó la denuncia en el 2021 y aparentemente tiempo después la recuperó, pero nunca dio de baja la denuncia por robo, por eso por sistema el rodado presenta pedido de captura vigente.