Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 8, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 8, 2026

logo el cuco digital

Maniobras preventivas en San Carlos: 23 aprehendidos y casi 500 personas identificadas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print
El despliegue combinó patrullajes a pie y en móviles en barrios del departamento, dentro del esquema de prevención que la fuerza sostiene de manera permanente en toda la provincia.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos, desplegó operativos preventivos en diferentes sectores del departamento que culminaron con la aprehensión de 23 personas. Las acciones se desarrollaron en las últimas horas y de manera coordinada con personal de las comisarías 18 y 41.

El accionar policial incluyó recorridos a pie y en móviles, con controles de documentación, verificación de antecedentes y condiciones de circulación.

Como resultado del despliegue, fueron identificadas 489 personas y controlados 98 vehículos entre autos, motos y colectivos, además de labrarse 25 actas viales. Una de las personas aprehendidas presentaba una medida pendiente.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

San Carlos: regresó a su casa y descubrió el faltante de una suma millonaria

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Gran gesto: Jesús Salinas, un camionero de Tunuyán encontró un bolso con plata y lo devolvió

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Juan Elías, un niño de Tupungato que regala sus juguetes para que otros niños celebren el Día de Reyes

Árboles caídos, granizo y lluvias, fueron algunas de las consecuencias de las tormentas que afectaron al Valle de Uco y parte de la provincia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO