Maniobras preventivas en San Carlos: 23 aprehendidos y casi 500 personas identificadas

El despliegue combinó patrullajes a pie y en móviles en barrios del departamento, dentro del esquema de prevención que la fuerza sostiene de manera permanente en toda la provincia.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos, desplegó operativos preventivos en diferentes sectores del departamento que culminaron con la aprehensión de 23 personas. Las acciones se desarrollaron en las últimas horas y de manera coordinada con personal de las comisarías 18 y 41.

El accionar policial incluyó recorridos a pie y en móviles, con controles de documentación, verificación de antecedentes y condiciones de circulación.

Como resultado del despliegue, fueron identificadas 489 personas y controlados 98 vehículos entre autos, motos y colectivos, además de labrarse 25 actas viales. Una de las personas aprehendidas presentaba una medida pendiente.