octubre 13, 2025

octubre 13, 2025

“Mansa bodega” el ciclo que propone un recorrido y degustaciones de vino en distintas bodegas de la provincia

Luego “Manso Menú” llega esta propuesta enoturística que pone en valor el vino mendocino y la experiencia de recorrer bodegas locales.

Mansa Bodega se desarrollará del 9 al 31 de octubre e invita a mendocinos y turistas a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas, maridajes y propuestas especiales en bodegas de toda la provincia.

Con esta acción, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) continúa impulsando la promoción del enoturismo y la gastronomía local, fortaleciendo la identidad vitivinícola y posicionando a Mendoza como Capital Mundial del Vino.

Durante estas tres semanas, las bodegas participantes ofrecerán experiencias pensadas para todos los gustos, con catas, visitas guiadas, propuestas sustentables y degustaciones premium.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que “Mansa Bodega es una acción promocional que se suma al éxito de Manso Menú y refuerza la articulación entre la gastronomía y el vino, dos pilares fundamentales del turismo mendocino. Estas propuestas no solo promueven el consumo responsable y la identidad local, sino que también impulsan la actividad económica y el empleo en toda la provincia”.

Bodegas participantes

Entre los establecimientos que forman parte de Mansa Bodega se destacan:

Bodega Mil Suelos; Bodega Tornaghi; Huarpe Riglos Family Wines; Bodega Selada Wines; Bodega y Viñedos Familia Giaquinta; Bodega Familia Valencia; Bodega Casa Agostino; Bodega Argentia; Bodega Laureano Gomez; Bodega Trivento; Bodega Andeluna; Atamisque; Bodega Rj Viñedos; Viña Las Perdices; Bodega Artesanal «de la tierrita»; Bodega Terra Lombarda; Viña Doña Paula; Bodega Huentala Wines; Fow Wines; Bodega Nieto Senetiner; Finca Decero; Bodega «Buono B.»; Carmine Granata; Bodega Alfredo Roca; Bodega Pascual Toso; Bodega Domaine Bousquet; Bodegas Lopez; Bodega Roberto Bonfanti; Hilbing Franke Distillery; Vistandes; Bodega Alpamanta; Bodega Domiciano; Bodega Corazón del Sol; Maal; Masi Tupungato; Casa del visitante de Bodega Santa Julia; Alpasión; Bodega Caelum; Bodega Iaccarini; Bodega Sottano; Bodega Los Toneles; Bodega Las Guapas; Bodega Dante Robino; Bodega y Cavas de Weinert; Clann Marangi; Bodega Monteviejo; Bodega Vistalba; Tierras Altas; Bodega Lagarde; Posada La Celia y Bodega Kaiken.

Cada una de ellas ofrecerá propuestas diseñadas especialmente para este ciclo, con precios promocionales y cupos limitados, ideales para vivir la experiencia del vino en primera persona.

Una experiencia para disfrutar Mendoza

Mansa Bodega propone redescubrir los paisajes vitivinícolas de las diferentes regiones turísticas, Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur, a través de sus sabores, aromas y la calidez de sus anfitriones.

La información completa sobre las experiencias disponibles y las reservas se puede consultar en el sitio www.mendoza.tur.ar o a través de las redes de Turismo Mendoza.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

