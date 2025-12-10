Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital

Maratón Aniversario de Tunuyán: cuándo será la largada y cómo acreditarse

IMAGEN ILUSTRATIVA
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se requiere puntualidad de los participantes.

La Maratón Aniversario de Tunuyán inicia su recta final y, con el cronómetro en marcha, la Municipalidad confirmó los días y horarios para la acreditación y la carrera.

El evento deportivo, que forma parte de los festejos aniversario del Departamento, se prepara para recibir a cientos de deportistas en el Parque la Lombardía donde se ha preparado un circuito nocturno pensado para todas las categorías.

Acreditación

Para realizar la acreditación será obligatorio presentar DNI y entregar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado. Además, quienes hayan seleccionado la opción con remera deberán abonar el costo correspondiente en el momento, pudiendo hacerlo en efectivo o mediante código QR.

  • Atletas del Valle de Uco:
    Plaza Departamental, viernes 12/12, de 19 a 21 h
  • Atletas foráneos:
    Parque de la Lombardía, sábado 13/12, de 18 a 19 h

La acreditación será requisito indispensable para recibir el número, el kit y participar de la carrera.

Largada

La Maratón tendrá su largada oficial el sábado 13 de diciembre, a las 20, desde el Parque de la Lombardía. Se requiere puntualidad de los participantes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO