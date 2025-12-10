Maratón Aniversario de Tunuyán: cuándo será la largada y cómo acreditarse

Se requiere puntualidad de los participantes.

La Maratón Aniversario de Tunuyán inicia su recta final y, con el cronómetro en marcha, la Municipalidad confirmó los días y horarios para la acreditación y la carrera.

El evento deportivo, que forma parte de los festejos aniversario del Departamento, se prepara para recibir a cientos de deportistas en el Parque la Lombardía donde se ha preparado un circuito nocturno pensado para todas las categorías.

Acreditación

Para realizar la acreditación será obligatorio presentar DNI y entregar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado. Además, quienes hayan seleccionado la opción con remera deberán abonar el costo correspondiente en el momento, pudiendo hacerlo en efectivo o mediante código QR.

Atletas del Valle de Uco:

Plaza Departamental, viernes 12/12, de 19 a 21 h

Atletas foráneos:

Parque de la Lombardía, sábado 13/12, de 18 a 19 h

La acreditación será requisito indispensable para recibir el número, el kit y participar de la carrera.

Largada

La Maratón tendrá su largada oficial el sábado 13 de diciembre, a las 20, desde el Parque de la Lombardía. Se requiere puntualidad de los participantes.