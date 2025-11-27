Maratón Aniversario en Tunuyán: últimos 100 cupos disponibles

La propuesta ofrece tres distancias: 3K, 6K y 12K, con circuitos diseñados para que cada participante elija el desafío acorde a su nivel de entrenamiento.

La Maratón Aniversario de Tunuyán se realizará el sábado 6 de diciembre a las 20 h en el Parque de la Lombardía. Tras abrir inscripciones a principio de mes, los cupos iniciales se completaron rápidamente, por lo que la Dirección de Deporte de la Municipalidad decidió sumar 100 lugares, que ya se encuentran disponibles para quienes deseen participar.

Los mapas oficiales ya están disponibles y permiten visualizar cada trazado:

3K (Recreativa): una vuelta dentro del Parque de la Lombardía, ideal para caminar, trotar o participar en familia.

6K: recorrido que combina senderos del parque con un tramo por calle Güemes y Lisandro de la Torre.

Acreditación

Vecinos y vecinas de Tunuyán: viernes 5 de diciembre, de 19 a 21 h, en la Plaza Departamental San Martín.

Los corredores deben realizar el pago allí mismo. Además presentar DNI, el deslinde de responsabilidad impreso y firmado y certificado médico con hasta un año de vigencia.

Para descargar el archivo de deslinde de responsabilidad ingrese aquí 👉🏼 MARATÓN ANIVERSARIO – Deslinde de Responsabilidad.PDF

Participantes de otros departamentos: sábado 6 de diciembre, de 18 a 19 h, en el Parque de la Lombardía.

Costos de inscripción

$15.000 – Incluye remera oficial, dorsal con chip descartable y medalla finisher.

$10.000 – Incluye dorsal con chip y medalla finisher (sin remera).

Accedé al formulario e inscribite https://forms.gle/DQWmd4J1S3965WBz9 . Tenés tiempo hasta completar cupos.