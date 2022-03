“Maratón nocturna de las reinas”: masivo encuentro de deportistas, aficionados y espectadores

Por: Facundo Romo

Participaron más de 300 personas.

En el día de ayer se celebró en la plaza de La Consulta “La maratón de las reinas”, evento deportivo que convocó a cientos de deportistas de gran nivel, otros que corren una o dos veces por semana y, también, a quienes están incursionando en una vida sana de actividad física.

El Cuco Digital habló con varios de los protagonistas del evento y nos decían lo siguiente:

Carlos Calderón, director de Deportes de la Municipalidad de San Carlos, sostuvo que el evento masivo que se celebraba era “La maratón nocturna de las reina”, en época de cosecha y de vendimia, lo cual es una linda oportunidad para agasajar a las reinas electas y a todas las del departamento.



Calderón declaró que la maratón se hizo hace dos años atrás y debido a la pandemia no se pudo seguir realizando pero este año se ha podido retomar. “Nos sorprendió la cantidad de corredores que han sido más de 300 deportistas que han participado hoy”.

Se pudo observar mucha gente participando de distintos lugares de la provincia con sus respectivos estandartes departamentales “de un nivel enorme, muy buen nivel de entrenamiento”, agregó.



Por otro lado, el director de Deportes afirmó que en San Carlos siempre se han estado realizando este tipo de eventos, pero que por la pandemia se habían visto parados y que al retomar con las actividades no sólo se apunta al deportista de elite “sino también al que está comenzando, al que es amateur, al que hace deporte social (…), para mayor edad, para gente con discapacidad”.

Para finalizar, Carlos Calderón concluyó que “el evento fue muy positivo, ya que se podía notar la alegría en el rostro de todos los que participaron activamente en el deporte, como así la gran cantidad de personas que se acercaron a mirar, a apoyar a algún familiar, amigo que competía”.

Cabe destacar que adelantó que están preparando la maratón de 42 kilómetros de San Carlos Borromeo y que vienen haciendo contacto con otras provincias para poder concretar con éxito el encuentro. Y que en conjunto, estos eventos mueven la aguja turística y económica, lo que siempre es muy beneficioso para el departamento.

Entrevistas a los deportistas:

General Alvear

¿Nombre?

Videla, Matías.

¿Años?

26.

¿Hace cuánto te dedicás a esto?

Cuatro años corrí, dejé de correr seis años y ahora, bueno, llevo un año y medio.

¿Cuántos kilómetros se corren ahora?

Se coren “10k”. Hay dos instancias igual, 5 y 10k. No sé bien la otra distancia, pero yo corro los diez.

¿Venís de correr alguna competición hace poco?

Sí, el fin de semana pasado corrí en San Luis hace poco, por las sierras, así que, bueno, quedé décimo en la general y segundo en la categoría, así que vengo bastante bien.

Matías Videla de General Alvear en el podio



Y con el tema de los sponsors ¿cómo es? ¿Hay ayuda?

Sí. Bueno, recibo la ayuda de una dietética que me brinda los suplementos deportivos que es “Mus World”, que tiene la sede allá en Mendoza, que me ayudan con la proteína y los aminoácidos. Eso es re importante para nosotros para los que corremos. Y el gimnasio también tengo uno que a cambio de publicidad me ayuda a pagar la cuota, pero tenés que estar a un buen nivel (…).

¿Y tu meta a futuro?

Volver a los nacionales como hace seis años atrás y tratar de quedar entre los mejores diez, como hace seis años, en el ranking nacional de menores, juveniles y cadetes.

Delegación de Junín

¿Nombre y apellido?

Matías Godoy.

¿De dónde?

Somos de Junín, del grupo de Junín Running

¿Cuánto son?

Somos cuatro. En realidad venimos cuatro, pero en el grupo somos algo de 60 más o menos los integrantes.

¿Qué van a correr ahora?

Uno va a correr 10 kilómetros y los otros van a correr 5.

¿Vos cuántos vas a correr?

Yo voy a correr 10 kilómetros.

¿Hace cuánto que te dedicás a correr maratones?

Hace 12 años que hago esto, así que bueno, acá acompañando a la gente de San Carlos de vuelta.

¿Habías venido anteriormente a correr acá a San Carlos?

No, he venido en otras ocasiones a correr 21 por ejemplo, pero a esta carrera no. Así que bien, acá estamos, con ganas de correr.

Con respecto a la preparación ¿es demandante?

Y en realidad hay que entrenar todos los días, cuidarse en las comidas, tratar de hacer todas las cosas bien, pero bueno, para que después uno cuando vaya a correr llegue todo en condiciones.

¿Vienen de correr hace poco en alguna competencia?

El mes pasado estuvimos corriendo unas carreras y el domingo pasado nos presentamos en la primera carrera de “amavet” que se hizo, así que ahí estuvimos presentes.

¿Dónde se realizó?

En Luján de Cuyo.

¿Han podido hacer podio en alguna ocasión?

Sí, sí. Gracias a Dios sí pudimos hacer podio. Segundo en la general y, bueno, otro chico también entró primero en la general en los 5, así que bien.

¿A ustedes les da una mano alguien o es todo a pulmón?

A mí me está ayudando la Municipalidad de Junín (…). Siempre algo nos da la Municipalidad (…).

Por ahí en algunas maratones grandes que se suelen hacer ¿hay premios de por medio? ¿El que gana se lleva algún botín? ¿Al así?

No, no… no se acostumbra.

¿Cuál es la meta de ustedes a largo plazo? ¿Hay algún pico al que quisieran llegar? Digamos, que digan, “yo quisiera correr tal carera, ese es mi sueño”.

Y, vamos a ver si podemos correr la carrera la la “Mim” que es internacional, que vienen corredores de todos lados, así que bueno, mezclarnos con ellos.

¿En dónde se celebra eso?

En Mendoza (Maratón internacional en Mendoza).

Junto a Matías Godoy, en la comitiva se encontraban los siguientes integrantes: Alan Sosa (14 ), Lucero Luz (13) y Mateo Maldonado (16), quién viene de quedarse en el segundo puesto en la carera “Amavet” en la general de 5k. Ellos quienes integran el grupo desde lo que va un año hasta cuatro, y han experimentado lindas vivencias en las experiencias que han podido estar presentes.