Marcelo Gallardo se queda en River. Lo anunció este miércoles en una conferencia de prensa imprevista en Ezeiza, en la víspera del tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca. Así, el DT del Millonario le puso fin a la especulación sobre el final de su contrato y renovará con la llegada de la nueva dirigencia, presidida por Jorge Brito.

Gallardo se queda en River: así fue el anuncio en Ezeiza

El Muñeco, que previamente se había reunido en el River Camp con su representante Juan Berros y Rodolfo D’Onofrio, el presidente saliente, dijo: “Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque en general no pude cortar la dinámica del día a día que lleva a no poder aislarse. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Yo hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de siete años y medio. Era indispensable tomarme algún momento para reflexionar por lo que exige una institución como esta. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando”.

Marcelo Gallardo se queda en River: anunció que sigue como DT en 2022

Marcelo Gallardo se queda en River. Lo anunció este miércoles en una conferencia de prensa imprevista en Ezeiza, en la víspera del tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada a Boca. Así, el DT del Millonario le puso fin a la especulación sobre el final de su contrato y renovará con la llegada de la nueva dirigencia, presidida por Jorge Brito.

River, de fiesta por la continuidad de Gallardo

El exmediocampista, de 45 años, extenderá el exitoso ciclo que empezó a mediados 2014, cuando empezó la cosecha de 13 títulos tras dirigir 407 partidos, con 219 victorias, 107 empates y 81 derrotas (62,57% de efectividad). Si bien ya era referente como jugador, por su magnífico trabajo desde el banco de suplentes se subió al pedestal de los ídolos a la par de Ángel Labruna y se posicionó entre los mejores del mundo. Por eso, River tiene mucho que festejar.

Gallardo sigue en River: todos los títulos que ganó como DT

2 – Copa Libertadores 2015 y 2018

1 – Copa Sudamericana 2014

3 – Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019

1 – Copa Suruga Bank 2015

3 – Copa Argentina 2016, 2017 y 2019

2 – Supercopa Argentina 2017 y 2019

1 – Liga Profesional de Fútbol 2021

“Me han llegado propuestas que no he escuchado, agradecí las posibilidades, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso”.

Gallardo explicó por qué decidió seguir en River

“De River no hay que irse nunca es muy amplio, todas las personas estamos de paso. Hay momentos en que no depende de vos. Mientras yo tenga la posibilidad de elegir, como fue en esta oportunidad, yo elijo seguir estando, perteneciendo. Y si lo elijo es porque realmente lo siento. yo no sentiría quedarme en un lugar solamente por haber logrado lo que logramos. Siento que me tengo que quedar por una cuestión de elección y deseo. Ayer hice el click”.

Fuente: TyCSports