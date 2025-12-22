Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 24, 2025

logo el cuco digital

Marchas, acampe, pintadas y hasta un arbolito con gotas: siguen las manifestaciones en defensa del agua

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Durante el fin de semana se realizaron en distintos puntos de la provincia, protestas de vecinos contra la mega minería y en defensa del agua.

El puente del río Tunuyán, sobre la ruta 40, siguió siendo un punto de protesta durante este fin de semana. Y es que desde hace varios días, el acampe llevado adelante por los vecinos del departamento es el punto de encuentro para la realización de las manifestaciones. Este fin de semana no fue la excepción y fue el punto final de una caravana que se realizó en el departamento.

En Eugenio Bustos se llevó adelante la pintada de un mural en defensa del agua en la Terminal, lugar desde donde han nacido la mayoría de las protestas. Allí, un grupo de jóvenes y artistas decidió llevar adelante esta actividad.

En Vista Flores, volvió a llevarse adelante una marcha por las calles del distrito. En tanto, en el departamento de Tupungato un grupo de vecinos decidió construir un pino de navidad com gotas de agua en la plaza central del departamento.

A su vez, en varios puntos de la provincia, incluso en el exterior del país, se han dado manifestaciones contra la explotación minera en la provincia. Este es el caso de un grupo de argentinos que viven en Barcelona, quienes enviaron su apoyo a la lucha que lleva adelante la provincia.

Gran marcha mañana

Desde los vecinos se convoca para mañana martes a las 10:30 horas, en la Casa de Gobierno, a protestar contra el proyecto San Jorge. Por otra parte a las 20 horas, en la terminal de Eugenio Bustos se ha convocado a un ruidazo departamental.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO