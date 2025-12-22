Marchas, acampe, pintadas y hasta un arbolito con gotas: siguen las manifestaciones en defensa del agua

Durante el fin de semana se realizaron en distintos puntos de la provincia, protestas de vecinos contra la mega minería y en defensa del agua.

El puente del río Tunuyán, sobre la ruta 40, siguió siendo un punto de protesta durante este fin de semana. Y es que desde hace varios días, el acampe llevado adelante por los vecinos del departamento es el punto de encuentro para la realización de las manifestaciones. Este fin de semana no fue la excepción y fue el punto final de una caravana que se realizó en el departamento.

En Eugenio Bustos se llevó adelante la pintada de un mural en defensa del agua en la Terminal, lugar desde donde han nacido la mayoría de las protestas. Allí, un grupo de jóvenes y artistas decidió llevar adelante esta actividad.

En Vista Flores, volvió a llevarse adelante una marcha por las calles del distrito. En tanto, en el departamento de Tupungato un grupo de vecinos decidió construir un pino de navidad com gotas de agua en la plaza central del departamento.

A su vez, en varios puntos de la provincia, incluso en el exterior del país, se han dado manifestaciones contra la explotación minera en la provincia. Este es el caso de un grupo de argentinos que viven en Barcelona, quienes enviaron su apoyo a la lucha que lleva adelante la provincia.

Gran marcha mañana

Desde los vecinos se convoca para mañana martes a las 10:30 horas, en la Casa de Gobierno, a protestar contra el proyecto San Jorge. Por otra parte a las 20 horas, en la terminal de Eugenio Bustos se ha convocado a un ruidazo departamental.