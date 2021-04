María del Carmen Solís, una herida que no deja de sangrar: a 4 años de su muerte, el caso aún no se resuelve

Juan Muñoz continúa procesado por femicidio, pero en libertad.

El 23 de abril del 2017, María del Carmen Solís, una reconocida y muy querida docente de 52 años, fue hallada sin vida en su casa del distrito de Eugenio Bustos, en San Carlos.

La primera versión sostenía que la víctima se quitó la vida ahorcándose con una cuerda en uno de los sectores de la propiedad; más tarde las dudas llevaron a la detención de su marido Juan Antonio Muñoz, ex integrante del Cuerpo Médico Forense, quien en ese momento fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo” por el juez Oscar Balmes.

En agosto de ese mismo año se llevó adelante una Audiencia en la Cuarta Cámara del Crimen de la Ciudad de Mendoza, donde la abogada de la familia de Solís, Lorena Martín, pedía mantener el procesamiento y la prisión domiciliaria del acusado, pero no fue así, ya que la Justicia dictó una “falta de mérito” y la libertad para ex médico forense, considerando que no existían pruebas suficientes sobre los hechos.

Meses después, el 7 de marzo de 2018, el juez Oscar Balmes procesó a Muñoz por el delito de femicidio, pero sin ordenar la privación de su libertad.

Hoy, a 4 cuatro años de aquel echo que conmovió a todo el departamento y a la provincia, el caso de María del Carmen Solís aún no resuelve. Mientras tanto, la profunda herida que dejó su pérdida entre sus seres queridos, no deja de sangrar.

“Un abrazo al cielo hermana. Cuatro años de tu partida; cuatro y la justicia ausente” expresó su hermano José en un grupo de “Ni Una Menos” de ese departamento, y adjuntó una foto de la docente para recordarla.