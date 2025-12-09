Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital

Marihuana y cocaína secuestrada y una moto recuperada fueron los resultados de las maniobras policiales en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los operativos policiales se realizaron durante el fin de semana largo.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó diferentes maniobras operativas y preventivas durante todo el fin de semana en cada rincón del departamento, que dejó como resultado el secuestro de marihuana, cocaína y la recuperación de una moto.

El primer secuestro de estupefacientes tuvo lugar en calles Las Tunas y La Arboleda, cuando el personal actuante detuvo a un hombre de 29 años, donde al momento de un palpado, encontraron en uno de los bolsillos del pantalón un recipiente con un polvo blanco que se pudo comprobar; dio positivo para cocaína.

La otra novedad con secuestro de estupefacientes tuvo lugar en calle Gottardini y Secundino Gómez, donde se detuvo a dos masculinos y, al momento de ser requisados, se les encontró envoltorios de marihuana y cocaína.

Por último, en el distrito de El Cordón del Plata, un llamado al 911 alertó a la policía por el robo de una motocicleta de las inmediaciones de la feria que funciona en el lugar, por lo que se montó un rápido operativo de búsqueda y finalmente en calle Los Cuatro, fue encontrada abandonada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO