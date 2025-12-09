Marihuana y cocaína secuestrada y una moto recuperada fueron los resultados de las maniobras policiales en Tupungato

Los operativos policiales se realizaron durante el fin de semana largo.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó diferentes maniobras operativas y preventivas durante todo el fin de semana en cada rincón del departamento, que dejó como resultado el secuestro de marihuana, cocaína y la recuperación de una moto.

El primer secuestro de estupefacientes tuvo lugar en calles Las Tunas y La Arboleda, cuando el personal actuante detuvo a un hombre de 29 años, donde al momento de un palpado, encontraron en uno de los bolsillos del pantalón un recipiente con un polvo blanco que se pudo comprobar; dio positivo para cocaína.

La otra novedad con secuestro de estupefacientes tuvo lugar en calle Gottardini y Secundino Gómez, donde se detuvo a dos masculinos y, al momento de ser requisados, se les encontró envoltorios de marihuana y cocaína.

Por último, en el distrito de El Cordón del Plata, un llamado al 911 alertó a la policía por el robo de una motocicleta de las inmediaciones de la feria que funciona en el lugar, por lo que se montó un rápido operativo de búsqueda y finalmente en calle Los Cuatro, fue encontrada abandonada.