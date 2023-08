Martín Aveiro: “La libertad tiene que ver siempre con la posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos”

El intendente dio su último discurso como intendente en el marco del acto por el 17 de agosto, donde alumnos de cuarto grado juraron lealtad a la bandera.

Este jueves, en el marco del 173° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el intendente Martín Aveiro encabezó el tradicional acto que se realiza anualmente en el Manzano Histórico, donde San Martín fue recibido por Manuel Olazabal en su regreso al país.

Al pie del monumento del Retorno a la Patria, el mandatario pronunció su último discurso como intendente un 17 de agosto. “Es un placer que nos encontremos acá, conmemoramos el Paso a la Inmortalidad del Gral. de San Martín, El valletano, nuestros chicos, adolescentes tienen por costumbre elegir este lugar que San Martín eligió para volver a la patria después de la gesta liberadora, esto hace que nuestro Tunuyán sea bendecido, esto hace que nuestra tierra tenga no solo la bondad de su gente, las familias maravillosas que forjaron cada uno de estos lugares, cada uno de sus lugares, la naturaleza, nuestra agua que es fundamental en el desarrollo de nuestra tierra, también nos dieron la posibilidad de tener y sostener un legado único que nada más que San Martín nos pudo dar en virtud de poder generar un crecimiento único con una sociedad pujante que piense de manera libre, que siempre se sienta independiente y que luche por sus derechos”, sostuvo.

Durante el acto, del que también participaron tataranietos de Olazabal y autoridades del departamento, alumnos de 4° grado de escuelas tunuyaninos juraron lealtad a la bandera.

“Recién nuestros chicos juraban lealtad a la bandera de la provincia, nuestra supervisora planteaba en sus letras esta lealtad y esta forma de ser libre ¿Qué es ser libre, qué es verdaderamente ser libre para nuestros chicos? ¿Qué verdaderamente es ser libre como pueblo y sociedad? Este juramento que hoy hicieron nuestros niños hay que reivindicarlo cada día en nuestra gente, hay que hacer que sea parte permanente de cualquier sociedad, este juramento que hicieron nuestros niños tienen que ser una lucha constante, una revolución, tiene que ser el solicitar, pedir, reclamar, sobre todo oportunidades, derechos y procesos que generen igualdad en cada rincón de nuestra tierra, este juramento de libertad, es la posibilidad de construir, ni más ni menos, siempre una provincia, una nación, un departamento, más justo. Este juramento que hacen nuestros chicos de 4°, que lo hacen también nuestros chicos de 2° año de secundario, que también pasa con el juramento del 20 de junio, cuando juran a la bandera nacional, es algo que debemos hacer cada día cuando nos levantamos, desde el rol que nos toca ocupar, en cualquier lugar que sea, yo los invito a que sigamos jurando lealtad a la bandera, pero no solo como símbolo patrio, sino a los valores y a las convicciones que nos hacen una mejor sociedad, a los valores y convicciones que nuestras familias nos dan y nos meten dentro de cada uno siendo, a través de la responsabilidad, la mayor virtud que tenemos para desempeñarnos dentro de un pueblo. Yo les pido a nuestros niños, pero también a nuestros adultos que son quienes educan, quienes forman, quienes permanentemente ponen ejemplos, a veces muy buenos, otros no tan buenos, que entendamos que la construcción de una sociedad la hacemos entre todos, la hacemos juntos, siendo libres e independientes, como dice el General San Martín, como dice cada juramento, como dice cada canción patria, pero esa libertad tiene que ser siempre con la posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos”, enfatizó Aveiro.

Luego del discurso, el intendente habló con la prensa sobre la puesta en valor del Manzano Histórico. “Saben he dado la vida por este Manzano Histórico, era un lugar que prácticamente estaba olvidado. En estos 12 años de gestión, no solo se trató de una recuperación de la infraestructuras y de espacios públicos, sino se trató de recuperar el patrimonio ideológico de un San Martín que nos marcó la vida a todos los argentinos, que dio la vida por la patria grande, que luchó, generó que sus convicciones, ideales y legado fueran parte de un país libre, soberano y federal. Cuando reconstruimos el Manzano Histórico, no solo hicimos espacio, hicimos la posibilidad de que todos los tunuyaninos y vallenatos volviéramos a poner en valor todos los días, no solo un 17 de agosto o 29 de enero, al Gral. San Martín, el más grande de toda historia argentina (…) El legado de San Martín siempre tiene que estar presente, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos”.

