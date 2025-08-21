Martín Aveiro llega a LO QUE FALTABA! Una entrevista picante con el tunuyanino que batalla en el Congreso de la Nación

Como cada viernes, por EL CUCO TEVÉ, de la mano de Abi Romo y Jorge García, el streaming del Valle de Uco.

Este viernes 22 de agosto llega a LO QUE FALTABA, el diputado nacional Martín Aveiro. El tunuyanino que da batalla en el Congrego de la Nación promete una entrevista en la que se hable de toda la actualidad.

Ley de Emergencia en Discapacidad, aumento de jubilaciones, fondos para las provincias, y otros temas actuales y que nos interesan a todos.

LO QUE FALTABA, con la conducción de Abi Romo y Jorgito García, también llega con la, ya tradicional, columna de historia, con la mirada local del profe Rodrigo Hinojosa.

Además, mucha diversión, juegos, regalos y toda la mejor onda.

JUGÁ CON EL CUCO TEVÉ!!!

Conectate este viernes a las 20 horas, y empezá a jugar!!!