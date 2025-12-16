Martín Fierro de Oro para el streaming del Conicet: el día que la ciencia argentina nos enseñó el fondo del océano

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) fue distinguido con el Martín Fierro de Oro en los Premios Martín Fierro de Streaming 2025, en una ceremonia realizada el 14 de diciembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

El máximo galardón fue otorgado por la transmisión especial “Fondo del Mar”, una producción realizada junto al Schmidt Ocean Institute, que también recibió el premio a Mejor Transmisión Especial, convirtiéndose en la única propuesta de la noche en obtener dos distinciones.

La transmisión consistió en la cobertura en vivo de una expedición científica marina en el Atlántico argentino, con imágenes captadas a gran profundidad mediante tecnología de exploración oceánica y explicaciones a cargo de investigadores del Conicet. El contenido fue emitido a través de plataformas digitales y diseñado específicamente para el formato streaming.

Al subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro, integrantes del equipo agradecieron el reconocimiento y señalaron que el objetivo del proyecto fue “acercar la ciencia al público” a través de herramientas digitales. Durante el discurso, también hicieron referencia al trabajo conjunto con el Schmidt Ocean Institute y al esfuerzo de los equipos científicos y técnicos involucrados.

En ese mismo momento, desde el escenario se escucharon expresiones como “gracias por apoyarnos siempre”, en referencia al acompañamiento del público durante la transmisión, según quedó registrado en la emisión televisiva de la ceremonia.

Desde el Conicet destacaron además que la experiencia permitió “mostrar procesos de investigación científica en tiempo real”, en un formato accesible para audiencias amplias, manteniendo los criterios propios de la investigación científica.

Un mapa diverso: los otros ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

Además del reconocimiento al Conicet, la ceremonia distinguió a múltiples producciones, figuras y formatos que formaron parte del ecosistema del streaming argentino durante el último año.

Producción y comunidad

El premio a Mejor Producción Integral en Vivo fue para OLGA, por el conjunto de su programación anual.

En tanto, Luzu TV fue reconocida en Mejor Comunidad y Clip del Año, dos categorías definidas por voto del público y vinculadas a la interacción y participación de las audiencias.

Conducción y figuras

En conducción, Nati Jota obtuvo el premio a Mejor Conductora Femenina, mientras que Luquita Rodríguez fue distinguido como Mejor Conducción Masculina.

En roles compartidos, Yoyi Francella recibió el premio a Mejor Coconducción Femenina y Damián Betular el de Mejor Coconducción Masculina.

Periodismo y análisis

El rubro periodístico tuvo presencia en varias categorías. Iván Schargrodsky fue distinguido como Voz Periodística por su trabajo en Cenital, mientras que Flavio Azzaro recibió el premio a Voz Periodística Deportiva por su desempeño en AZZ.

El reconocimiento a Mejor Entrevistador fue para Juan Pablo Varsky, y el de Mejor Columnista para Seba De Caro, por su participación en Gelatina.

Programas y formatos

En materia de contenidos, “SI” (OLGA) fue elegido Mejor Magazine, mientras que “NDN” (Luzu TV) obtuvo el reconocimiento en la categoría Interés General.

El premio a Programa Semanal fue para “Mi primo es así”, y el de Programa Humorístico para “SQV”, ambos de OLGA.

“Tapados de Laburo” fue distinguido como Programa Revelación, mientras que “Lo del Turco” recibió el reconocimiento al Más Border del Streaming.

Actualidad, política, deportes y música

En el rubro Actualidad, el premio fue para “Ángel Responde” (Bondi), mientras que en Política la distinción quedó en manos de “Industria Nacional” (Gelatina).

En la categoría Informativo, el reconocimiento fue compartido entre “Segurola y Habana” (Futurock) y “La mañana” (Infobae). Por su parte, “CEF” (AZZ) se impuso en Deportivo, y “Un poco de ruido” fue distinguido en el rubro Musical.

Federal y transmisiones especiales

El premio a Programa Federal fue compartido por “Flojo de papeles” (Floyd TV, Mendoza) y “Dólar Blue” (La Casa del Streaming, Misiones).

En Transmisión Especial Musical, el reconocimiento fue para “Gracias Mercedes” (OLGA), mientras que el galardón a Stream React fue otorgado a “La Voz Argentina”, en una producción conjunta entre Telefe y Luzu TV.