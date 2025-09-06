Martín Maya fue declarado de Interés Deportivo Departamental por el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato

Un chico noble y humilde, buen hijo, hermano, tío, sobrino y amigo, querido, admirado e idolatrado por muchas personas fue distinguido por el poder legislativo de su tierra natal, que con orgullo destacó la carrera de un ciudadano que por su compromiso, disciplina, perseverancia y valores es considerado un referente para niños y niñas de la comunidad que tienen el sueño de vestir como él la celeste y blanca representando Argentina en cualquier disciplina social, cultural y/o deportiva.

Ayer en su cumpleaños número 21 “Tincho”-actual jugador del Club Atlético Boca Juniors y de la Selección Argentina Cat. Junior – regresó a la provincia, lo esperaba su familia en el Aeropuerto y apenas arribó se dirigieron directo al recinto del HCD tupungatino donde lo aguardaba el cuerpo de concejales para dar inicio a la sesión del jueves, y ya con el jugador ubicado a la derecha de la Presidenta de los ediles, Marcela Granizo, se dio lectura a la Declaración N° 11/2025 donde se lo destaca de: “Interés Deportivo Departamental” por los logros obtenidos en su carrera deportiva.

La Presidente del HCD refirió sobre la iniciativa que tuvieron, ‘Este joven nos viene dando mucho orgullo desde hace muchos años. De muy pequeño empezó a jugar en el deporte de handbol y ahora es parte de la selección argentina. Y bueno, justamente hoy tenía un viaje. Hoy es su cumpleaños. Cumple sus 21 años. Muy joven y un montón de logros que ha tenido en esta corta trayectoria, muy importantes premios. Y bueno, venía a Tupungato y nos pareció muy importante destacarlo, reconocerlo. Las cosas lindas, las cosas que son importantes se pueden multiplicar. Es lindo hacerle este reconocimiento, que la comunidad sepa que tenemos deportistas, grandes deportistas, que han salido del departamento, que no es menos que del Polideportivo de la Municipalidad de Tupungato. Eso es destacable en un departamento que quizás creemos que el deporte no está muy bien valorado y tenemos estas personas que trascienden el departamento, trascienden la provincia”.

Tincho se mostró muy contento y agradecido por el reconocimiento, con la templanza y timidez que lo caracteriza sonrió a cada palabra de halago hacia su persona, a los aplausos y hasta el cántico de cumpleaños que le regalaron los presentes. Fue un momento de alegría que pudo compartir con sus padres Jaque y Rubén, Gonzalo su hermano del medio, sus dos sobrinos Bruno y Juli, algunas tías y tíos, primos y seguro su ángel Choli que también lo celebró desde el cielo.

El joven de una carrera prometedora en ascenso, resumió su experiencia en estos últimos años, “Bueno, la verdad, me fui el año pasado a mediados de agosto al Club Boca Juniors, si bien costó adaptarse los primeros meses, pero nada, con el apoyo de mi familia, que el día a día siempre está, fue mucho más fácil. El primer objetivo que tenía era viajar a Nicaragua con la Selección Argentina, que fue al Sur Centro, salimos campeones y, ese era el objetivo principal del año pasado. También con Boca Juniors ascendimos a Liga Oro, este año luché por ir al Mundial, se me dio, fuimos a Polonia, tuvimos el puesto 23, la verdad que todavía nos falta bastante para medirnos contra los europeos, pero bueno, estuvimos a la talla por detalles y nada, ahora el último torneo fue los Juegos Panamericanos, que la verdad que muy lindo torneo, la organización, todo de 10, se nos escapó por poquito la final, pero dentro de todo la pasé muy bien y muy lindo grupo con el que viajé.”

El “Messi” tupungatino del handball

Martín Maya, oriundo de Tupungato, Mendoza, ha sido un referente en el handball masculino desde sus inicios en el Polideportivo de la Municipalidad de Tupungato, donde comenzó su carrera en 2012 en la categoría Pre-infantil. Desde entonces, ha acumulado una impresionante cantidad de logros, tanto a nivel nacional como internacional, destacándose en torneos de alto nivel.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de la Selección Argentina, con participaciones destacadas en competiciones como el Mundial Juniors 2025 en Polonia y el Campeonato Sudamericano de la especialidad, entre otros. Además, ha sido parte fundamental del equipo de la Municipalidad de Tupungato, con quienes ha alcanzado varios títulos, incluyendo el Campeón Nacional de los Juegos Evita 2019 y el Campeón de la Liga de Honor de Mendoza.

Cronología de logros:

2015 : Subcampeón Anual Categoría Infantil Masculino (A.ME.BAL).

: Subcampeón Anual Categoría Infantil Masculino (A.ME.BAL). 2016 : Campeón Anual Categoría Menor Masculino (A.ME.BAL).

: Campeón Anual Categoría Menor Masculino (A.ME.BAL). 2017 : Campeón Anual Categoría Menor Masculino (A.ME.BAL ) – Nacional “A” de Menor Masculino. (C.A.H.) – Campeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL. (C.A.H) – Prohand Argentino ( C.A.H ) – Finales Nacionales de los Juegos Nacionales Evita.

: Campeón Anual Categoría Menor Masculino (A.ME.BAL ) – Nacional “A” de Menor Masculino. (C.A.H.) – Campeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL. (C.A.H) – Prohand Argentino ( C.A.H ) – Finales Nacionales de los Juegos Nacionales Evita. 2018 : Subcampeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL (C.A.H) – Subcampeón Nacional “A” de Menor Masculino con la Municipalidad de Prohand Argentino (C.A.H) – Juegos Nacionales Evita. Campeón Provincial – Finales Nacionales – Campeón Sudamericano con la Selección Argentina de Handball.

: Subcampeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL (C.A.H) – Subcampeón Nacional “A” de Menor Masculino con la Municipalidad de Prohand Argentino (C.A.H) – Juegos Nacionales Evita. Campeón Provincial – Finales Nacionales – Campeón Sudamericano con la Selección Argentina de Handball. 2019 : Campeón Nacional Juegos Evita – Mar del Plata.

: Campeón Nacional Juegos Evita – Mar del Plata. 2021 : Campeón Juegos Binacionales con la Selección Mendocina de Balonmano.

: Campeón Juegos Binacionales con la Selección Mendocina de Balonmano. 2022 : Subcampeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL de Juveniles (C.A.H). – Campeón Juegos Binacionales con la Selección Mendocina de Balonmano- Campeón Anual Categoría Juveniles Masculino (A.ME.BAL). Año 2022: Subcampeón Anual Categoría Liga de Honor Masculino (A.ME.BAL) – Prohand Argentino (C.A.H).

: Subcampeón Argentino de Selecciones con A.ME.BAL de Juveniles (C.A.H). – Campeón Juegos Binacionales con la Selección Mendocina de Balonmano- Campeón Anual Categoría Juveniles Masculino (A.ME.BAL). Año 2022: Subcampeón Anual Categoría Liga de Honor Masculino (A.ME.BAL) – Prohand Argentino (C.A.H). 2023 : Campeón Apertura Liga de Honor Masculino (A.ME.BAL) – Subcampeón Sur Centro América de Clubes Juniors (S.C.A) – Tercer Puesto Argentino de Selecciones con A.ME.BAL de Adultos (C.A.H).

: Campeón Apertura Liga de Honor Masculino (A.ME.BAL) – Subcampeón Sur Centro América de Clubes Juniors (S.C.A) – Tercer Puesto Argentino de Selecciones con A.ME.BAL de Adultos (C.A.H). 2024 : Jugador perteneciente al Club Atlético Boca Juniors Año 2.024: Campeón Torneo Sur Centro con la Selección Argentina en Nicaragua del 29 de Octubre al 2 de Noviembre del 2024, obteniendo la clasificación al mundial Juniors en Polonia 2025. Campeón del Torneo Anual de FeMeBal con el Club Atlético Boca Juniors en la Categoría Liga de Honor Plata obteniendo el ascenso a la Categoría Liga de Honor Oro – Ganador del Premios Huarpe 2023 en Handball por su desempeño con la Selección Mendocina y Selección Argentina (Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza ).

: Jugador perteneciente al Club Atlético Boca Juniors Año 2.024: Campeón Torneo Sur Centro con la Selección Argentina en Nicaragua del 29 de Octubre al 2 de Noviembre del 2024, obteniendo la clasificación al mundial Juniors en Polonia 2025. Campeón del Torneo Anual de FeMeBal con el Club Atlético Boca Juniors en la Categoría Liga de Honor Plata obteniendo el ascenso a la Categoría Liga de Honor Oro – Ganador del Premios Huarpe en Handball por su desempeño con la Selección Mendocina y Selección Argentina (Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza ). 2025: Mundial de Handball Sub 21 con la Selección Argentina en Polonia del 18 al 29 de Junio – Subcampeón en los Juego Panamericanos Juniors con la Selección Argentina de Handball en Asunción de Paraguay desde el 14 al 23 de Agosto.

Martín Maya no solo sigue escribiendo su historia en la élite del deporte argentino, sino que también se ha convertido en un ejemplo de disciplina, humildad y perseverancia para toda la comunidad. Su trayectoria demuestra que con esfuerzo, pasión y constancia, los sueños se pueden alcanzar y que un chico de Tupungato puede brillar representando a la Argentina en cualquier escenario del mundo

Hoy, a sus 21 años, Martín no solo celebra sus logros deportivos, sino también el cariño y orgullo de su tierra natal, que lo reconoce como un verdadero referente y un motivo de inspiración para niños, jóvenes y deportistas de toda Mendoza.

Fuente: Prensa Tupungato