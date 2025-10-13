Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital

Más de 100 asistentes participaron en la capacitación sobre nuevas herramientas y aprendizajes en electricidad en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A lo largo del encuentro se abordaron temas como seguridad eléctrica, canalización, normas IRAM, reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, uso de productos certificados y el Sistema Integral para Instalaciones Eléctricas Seguras.

Se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso el Primer Encuentro de Electricistas, una capacitación gratuita organizada por la Municipalidad de Tunuyán en articulación con la empresa La Industrial. La jornada estuvo destinada a especialistas en instalaciones eléctricas, instaladores y personas interesadas en el oficio.

La iniciativa surgió del convenio firmado entre el área de Desarrollo Económico y La Industrial, con el objetivo de fortalecer las prácticas seguras tanto en entornos domiciliarios como laborales. A lo largo del encuentro se abordaron temas como seguridad eléctrica, canalización, normas IRAM, reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, uso de productos certificados y el Sistema Integral para Instalaciones Eléctricas Seguras.

La convocatoria superó ampliamente las expectativas: más de 110 personas participaron, demostrando el compromiso de la comunidad con la formación continua y la actualización profesional. Este encuentro forma parte de una línea de trabajo que busca brindar técnicas actualizadas y fomentar el desarrollo del rubro.

El propietario de La Industrial destacó que “esta capacitación tiene como objetivo generar conocimientos sobre nuevos materiales que hacen a la seguridad, tanto en las instalaciones como en lo humano. Esto traerá progreso, ya que mientras mejor trabajen los electricistas, más trabajo van a tener”. Además, agradeció al intendente Emir Andraos por la predisposición para generar este tipo de encuentros.

También participó el profesor Carlos Cechi, del CCT 6-016 Rosario Puebla de Godoy, quien asistió junto a sus alumnos y expresó: “La verdad que fue excelente esta capacitación y muy importante, porque más allá de la tecnología y los materiales nuevos que se están implementando, tenemos que ver la seguridad de nuestros ciudadanos para que podamos asegurarles calidad en el uso de los productos. Felicito a la Municipalidad por esta convocatoria y esperamos que sea la primera de muchas más”.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO