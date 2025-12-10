Más de 100 ciclistas participaron de la 16ª Vuelta Ciclista de Tupungato

La competencia -que forma parte de la Temporada de Ruta 2025/2026- volvió a demostrar la amplia convocatoria, el nivel deportivo y el atractivo del ciclismo en el Valle de Uco.

El pasado 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo la 16ª edición de la Vuelta de Tupungato, válida por la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026. Más de 100 competidores participaron de esta tradicional competencia,marcada por el buen nivel. A pesar de las complicaciones climatológicas, la Vuelta se desarrolló con gran seguimiento del público y un sólido trabajo de los ciclistas. La próxima fecha del ciclismo mendocino está marcada en el calendario para el fin de semana que viene -sábado 13 y domingo 14- con la disputa de la Vuelta del Este.

José “Pepe” Nebot, Presidente de la Peña Ciclista Tupungato -organismo a cargo de la carrera en Tupungato relató sobre el evento del fin de semana, “Fue bastante complicado por las cuestiones climáticas, pero en lo deportivo salimos fortalecidos porque hubo buena convocatoria y los ciclistas, a pesar del clima, compitieron igual”.

Una vuelta que crece y se consolida

Nebot destacó la gran cantidad de felicitaciones recibidas, el apoyo de equipos y deportistas, y el trabajo conjunto entre la organización, el municipio, el Intendente Gustavo Aguilera, las direcciones de Deportes del departamento y la provincia, y los comercios que acompañaron la realización.

Asimismo, anunció una noticia fundamental para el crecimiento de la competencia, “Nos han incluido en el calendario UCRA (Unión Ciclista de la República Argentina), lo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien”.

16ª Vuelta Ciclista de Tupungato

Primera etapa- Sábado 6 de noviembre

La jornada se disputó con normalidad según estaba prevista. La etapa concluyó en la Estancia Chateau D´Ancón de la Fundación Lucila Bombal, donde la llegada contó con un cálido marco de público.

Ganador de la etapa: Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) en una definición pareja.

Resultados

1. Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Enzo Luján (Municipalidad de San Carlos)

3. Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos)

Suspensión de la contrarreloj por seguridad

La contrarreloj dominical, prevista desde la Escuela Hermenegildo Hidalgo -de Gualtallary- hasta la Escuela Juan González Ozo -perteneciente a Santa Clara- por la nueva ruta asfaltada, debió ser suspendida por las inclemencias climáticas. A primera hora el camino estaba transitable, pero al momento de la largada un fuerte temporal dejó sectores con 5 a 10 centímetros de agua, lo que hizo imposible garantizar la seguridad.

Nebot explicó: “Fue un riesgo para los competidores. Aunque algunos querían largar igual, priorizamos la seguridad del deportista”.

Segunda etapa- Tarde del Domingo 7 de noviembre

Con condiciones todavía inestables, pero aptas para competir, la segunda etapa se largó el domingo por la tarde y se desarrolló con normalidad, concluyendo en el Cristo Rey del Valle ante un nutrido público.

Ganador de la etapa: Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos)

Resultados

1. Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos)

2. Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos)

3. Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz)

Sobre el desempeño del equipo local

De los seis representantes de Tupungato, cuatro finalizaron dentro de los 30 primeros. El mejor ubicado terminó entre el 13° y 14° puesto, de acuerdo a las palabras de Nebot el team tupungatino, pese a tener menos corredores que los equipos grandes, obtuvo un balance positivo, considerando que enfrentaron a conjuntos potentes como Godoy Cruz, Guaymallén y San Carlos.

Además, resaltó el quinto puesto del tupungatino Rodrigo Santana, quien corrió representando al equipo de Tunuyán.

Fuente: Municipalidad de Tupungato