Más de 100 personas fueron parte de la charla abierta y clínica sobre “Ajedrez y Educación”

La misma se llevó a cabo en el departamento de Tupungato en donde se lleva 10 años trabajando en el ajedrez.

Aficionados, jugadores y público en general se reunieron el pasado jueves en el Centro Regional Universitario donde se llevó a cabo una interesante actividad que tuvo como eje el Ajedrez . El evento fue ideado para celebrar la década de trayectoria que ha alcanzado este deporte en el departamento y el avance y proyección que ha tenido la “Escuela autónoma de Ajedrez “Pablo Agostinelli”, dirigida por el profesor Gabriel Sala.

Como invitado especial y coordinador de la clínica realizada, estuvo presente el ajedrecista de primera categoría Daniel Ellinger quien compartió su historia desde los inicios en este deporte y sus más grandes logros.

“Ha sido un privilegio recibir al doctor Daniel Ellinger, que es coordinador de Independiente Avellaneda en Ajedrez online, doctor con cincuenta años de trayectoria en sus especialidades porque tiene varios campos de actividad profesional y actualmente jugador en actividad, uno de los principales gestores del puente entre nuestros chicos y Buenos Aires en lo que tiene que ver con el ajedrez por internet”, refirió Sala.

Seguidamente, agregó sobre el motivo de su participación: “Vino a dar una clínica, una charla para docentes, directivos y padres y está haciendo una exhibición en simultáneo con los chicos de la Escuelita y otros jugadores de aquí de la localidad”.

Por su parte los presentes sobre todo niños, niñas y adolescentes se mostraron muy expectantes y admirados con la presencia y entrevista realizada al invitado de honor quien muy amablemente contó su experiencia y que además jugó e impartió sus conocimientos con los participantes de la clínica, que incluso llegaron de diferentes puntos del Valle de Uco.

“Se puede ganar, entablar o perder, eso no es lo más importante, lo que es más importante es el vínculo que están teniendo ellos como equipo liderados por el profesor Sala y lo que pueden lograr a nivel cognitivo dedicándose al ajedrez, no solamente con la pretensión de ganar, sino con la pretensión de ser mejores personas” fue el mensaje de Daniel para los alumnos de la Escuela local.

Números reveladores

También se realizó un resumen de la historia del ambicioso proyecto de ajedrez social y educativo en Tupungato que surgió en el año 2012 y estos son algunos de los números reveladores:

-El proyecto desde sus comienzos hasta la actualidad ha alcanzado alrededor de 5000 estudiantes de todos los niveles educativos, llevando el ajedrez a diferentes instituciones formativas.

-Se ha logrado adquirir unos 250 tableros de ajedrez y manuales para las escuelas y se ha creado la primera biblioteca exclusiva de la materia.

-En el año 2017 la Municipalidad con la intención de poner en valor el trabajo de la Escuela logró firmar un convenio con la Federación Mendocina de Ajedrez a través del cual se formalizó el dictado de prácticas de ajedrez en las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y de adultos mayores, continuando con el objetivo -del proyecto original- de fomentar el ejercicio y desarrollo de las habilidades mentales de los alumnos, ayudar a la formación del pensamiento científico, promover aspectos intelectuales y recreativos que a la vez favorezcan la socialización y el respeto por las pautas y normas entre quienes lo practican.

-En el año 2018 Tupungato fue anfitrión del “1º Torneo de Ajedrez, Interligas Nacional por equipos 2018” y fue la primera vez que Mendoza sería sede de un importante evento, relacionado con el ajedrez escolar y social.

-Una joven tupungatina ha integrado la Selección Nacional de Universitarios que ganaron la medalla de plata en el Panamericano online de este año.

“Me parece bárbaro la experiencia que están teniendo acá en Tupungato, creo que es inédita, yo soy nacido y criado en Buenos Aires, y esto que están haciendo acá, en Buenos Aires no existe y debería existir. El grupo de chicos que está en la escuelita del profesor es excelente, y excelente no solo a nivel ajedrecístico porque el ajedrez no es solamente saber mover las piezas y darle mate al adversario, tiene un montón de otras cosas que son las que veo en el grupo de chicos que hay acá, y 10 años lleva ya esto, me parece bárbaro y además que cuente con el apoyo, porque puede haber sido una iniciativa del profesor, pero que cuente con el apoyo de la intendencia, del municipio, el Centro Universitario es para mí admirable” expresó el experimentado Ellinger.

Fuente: Prensa Tupungato