Más de 200 mil personas quedarían sin trabajo por la falta de pago del gobierno a pymes de la construcción

Gerardo Fernández, principal dirigente del sector en Mendoza y el país, describió un escenario catastrófico y anticipó medidas judiciales.

El presidente Javier Milei afirmó varias veces que, para evitar la corrupción en la obra pública, la solución era eliminarla. Sin embargo, las alrededor de 3.000 pymes de la construcción que hay en el país -unas 160 en Mendoza– no opinan lo mismo.

Gerardo Fernández, presidente de la CPC (Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina) y vicepresidente segundo de CECIM (Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza) describió un duro panorama este martes, en diálogo con el programa “Informe Nihuil”.

Dijo que desde octubre no les llega un peso y que, a pesar de las promesas, la obra pública del país está frenada en su totalidad.

“Reina la angustia, la desorientación y la zozobra -admitió-. Dentro de la industria pyme de la construcción, llámese vivienda, cordón, cuneta y banquina, todo lo que tiene que ver con las obras de proximidad que hacían los municipios, los fondos nacionales son $0“.

A ello, aclaró, hay que añadir que la obra pública se paga con una demora de alrededor de 60 días, debido a los procesos administrativos y las certificaciones que se deben cumplir. Es decir que al parate, incluso si alguna vez termina, habrá que sumarle una larga espera.

Fernández se sinceró: “Somos un sector que genera un derrame y una contención social importantísimos, pero ni siquiera hemos cobrado lo que ejecutamos en septiembre“

En Mendoza hay unas 160 pymes dedicadas a la construcción. Fernández calculó que entre 90 y 100 se aproximan a un “colapso”.

Desorden institucional

El dirigente pyme repitió varias veces que no encuentran interlocutores en el gobierno nacional. No solo porque hay funcionarios de segunda o tercera línea que no han sido nombrados, sino porque la intempestiva eyección del ahora exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, reveló que no existía un plan B para la cartera.

“No hay con quien hablar ni te responden los teléfonos“, dijo el titular de la CPC. “No hay reuniones, y cuando las hay los que te hablan te dicen que no pueden tomar decisiones porque tienen miedo de terminar como el exministro“, lanzó.

Y sintetizó: “Ferraro dejó un vacío absoluto desde lo administrativo y lo político. De hecho, hasta hace una semana él no estaba ‘renunciado’ y firmaba los papeles del ministerio de Infraestructura el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona“.

“Situación de colapso”

Fernández fue más allá y llegó a aseverar que “hay pymes que se encuentran en situación de colapso“. En Mendoza -aclaró- entre 90 y 100 firmas se encontrarían frente a esa desesperante circunstancia.

El referente recordó que, a pesar de que en un momento aseguraron desde Casa Rosada que la obra pública que estuviera avanzada por encima de un 80% se terminaría, eso no se ha verificado.

“Encima, muchos empresarios pensaron que de alguna forma se iba a resolver este problema, e invirtieron para no frenar las obras que finalmente nadie les paga. Desde octubre de 2023 no nos llega un centavo, ni de las obras que están a un 80% ni de las que están en ningún otro estado de avance“, se quejó.

Por último, el entrevistado lamentó que “una de las banderas de campaña de Milei” haya sido la seguridad jurídica y que ahora, contradictoriamente, el Estado nacional “sea uno de los principales incumplidores de contratos”.

“¿Qué se les dice a las 3.000 pymes del interior del país a las que no se les está cumpliendo? ¿Acaso creen que el conflicto no se va a judicializar? El problema es que de acá que lleguen a las sentencias habrá despidos -unos 200.000- y, a este paso, todas esas empresas ya no van a existir“, cerró.

