noviembre 19, 2025

logo el cuco digital
noviembre 19, 2025

logo el cuco digital

Más de 30.000 espectadores tuvo el Festival Aniversario de Tupungato cargado de anécdotas, alegrías, buena música y emoción

A pesar de las interrupciones climáticas, el público estuvo al pie del cañón en todas las actividades programadas para celebrar los 167 años del departamento. En su mayoría fueron tupungatinos los que aprovecharon los eventos por su cercanía, y también hubo gente de diferentes puntos de Mendoza, e incluso arribaron visitantes desde Córdoba y Tucumán.

Del sábado al lunes tupungatinos y turistas disfrutaron de Espectáculos Artísticos que brindaron ballets y conjuntos musicales locales y de otros departamentos. También las Promos 2025 y el CCT Miguel Valeriano Jaime tuvieron un excelente balance con sus Ranchos Típicos que durante los tres días estuvieron a tope de ventas; el mismo resultado alcanzaron los artesanos en alrededor de 100 puestos.

La noche de los Ranchos cerró ayer con el show multitudinario de Uriel Lozano, el cantante de cumbia santafesina del momento -un gran exponente musical- cargó de buena vibra a miles de personas que en el predio Urquiza bailaron y cantaron junto a él. A esta última jornada se le sumaron en la previa, la potencia musical de dos bandas convocantes del rock nacional, “Guitarras Blancas” y “Toboganes Acuáticos”.

Fuente: prensa Tupungato

