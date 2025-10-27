Más de 300 adultos mayores participaron del encuentro “Viernes de Amigos” en Tunuyán

El cierre estuvo marcado por gestos de afecto y palabras que reflejaron el valor de estos encuentros.

El viernes se llevó a cabo una nueva edición del encuentro de amigos, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Gestión Social y la Jefatura de Adultos Mayores. La convocatoria, fue en el Polideportivo Sacaravelli y estuvo dirigida a cientos de adultos mayores que participaron con entusiasmo en una noche de celebración comunitaria.

“Estos espacios nos permiten reencontrarnos y disfrutar con quienes compartimos tantos momentos”, comentó una de las vecinas. Desde la Municipalidad, se remarcó la importancia de generar actividades que promuevan el bienestar y la participación activa de los adultos mayores. La jornada se enmarca en una política pública que busca fortalecer el vínculo social a través de propuestas recreativas.

Durante el evento, los asistentes llevaron sus comidas para compartir en una cena a la canasta que se convirtió en una gran mesa colectiva. La noche incluyó música, baile, sorteos y juegos, en un ambiente preparado para el disfrute. El equipo municipal acompañó el desarrollo de cada actividad, garantizando una experiencia sana y segura.

Fuente: prensa Tunuyán