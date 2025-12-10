Más de 300 niños participaron en el encuentro de mini básquet de Tunuyán

La jornada tuvo como propósito culminar una temporada caracterizada por el aprendizaje, la camaradería y la competencia, abarcando categorías infantiles.

El pasado lunes, el Polideportivo Municipal de Tunuyán fue sede de un encuentro de mini básquet que convocó a más de 300 niños y niñas de la región. La actividad contó con la participación de equipos locales – Centro y Vista Flores, como así también, de los municipios de San Carlos y San Martín, marcando el cierre del ciclo deportivo 2025.

La jornada tuvo como propósito culminar una temporada caracterizada por el aprendizaje, la camaradería y la competencia, abarcando categorías infantiles como mosquitos, pre mini, mini y U13, en ambas ramas, femenina y masculina. De esta manera, los más pequeños pudieron disfrutar de un espacio pensado para su desarrollo deportivo y comunitario.

La amplia concurrencia reflejó el compromiso del municipio con el fomento del deporte y la integración de la juventud. Este encuentro constituye un indicador claro de la importancia de generar espacios que acompañen el crecimiento de la niñez y la adolescencia, reafirmando el apoyo constante de la gestión municipal a las actividades deportivas y al desarrollo integral de la juventud.

Fuente: prensa Tunuyán