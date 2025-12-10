Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 14, 2025

logo el cuco digital

Más de 300 niños participaron en el encuentro de mini básquet de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La jornada tuvo como propósito culminar una temporada caracterizada por el aprendizaje, la camaradería y la competencia, abarcando categorías infantiles.

El pasado lunes, el Polideportivo Municipal de Tunuyán fue sede de un encuentro de mini básquet que convocó a más de 300 niños y niñas de la región. La actividad contó con la participación de equipos locales – Centro y Vista Flores, como así también,  de los municipios de San Carlos y San Martín, marcando el cierre del ciclo deportivo 2025.

La jornada tuvo como propósito culminar una temporada caracterizada por el aprendizaje, la camaradería y la competencia, abarcando categorías infantiles como mosquitos, pre mini, mini y U13, en ambas ramas, femenina y masculina. De esta manera, los más pequeños pudieron disfrutar de un espacio pensado para su desarrollo deportivo y comunitario.

La amplia concurrencia reflejó el compromiso del municipio con el fomento del deporte y la integración de la juventud. Este encuentro constituye un indicador claro de la importancia de generar espacios que acompañen el crecimiento de la niñez y la adolescencia, reafirmando el apoyo constante de la gestión municipal a las actividades deportivas y al desarrollo integral de la juventud.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO