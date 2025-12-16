Más de 300 niños y niñas protagonizaron el Acto de Fin de Año de los CEPI de Tupungato

Bajo el lema “Cuando los Jardines Sueñan, el cielo se ilumina”, los pequeños fueron los grandes protagonistas de un mágico show artístico, en el que cada jardín presentó una escena cargada de fantasía, música y mensajes llenos de ternura y esperanza. A lo largo del espectáculo, se desarrolló un viaje simbólico por distintos “mundos soñados”, donde las estrellitas, burbujas de colores, abejitas viajeras y demás personajes invitaron a celebrar el aprendizaje, la amistad y el amor.

El viernes 12 de diciembre, la pista de atletismo del Poli Municipal se colmó de emoción, color y alegría con el Acto de Fin de Año de los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI), que reunió a más de 300 niños y niñas, acompañados por sus docentes y familias en un evento que reflejó el trabajo cotidiano que realizan los CEPI de Tupungato, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la primera infancia y el acompañamiento de cada niño y niña en sus pasos educativos.

Participaron la mayoría de los peques que a durante el 2025 asistieron a los CEPI del departamento: “Mirador de Estrellitas”, “Sorpresitas por un Futuro Mejor”, “Mickey”, “Burbujas de Colores”, “Abejitas Viajeras” y “Niño Jesús de Praga”. Cada grupo aportó su identidad, su canción y su historia, construyendo un cierre colectivo cargado de emoción.

El acto finalizó con un número conjunto en el que todos los jardines se unieron en el escenario, dejando un significativo mensaje: “Cada Jardín tiene su propia historia, su nombre, su canción…pero todos comparten un mismo sueño: ver crecer a cada niño con amor, alegría y esperanza. Porque cuando las estrellitas brillan, las burbujas pintan el cielo, las abejitas trabajan, Mickey y sus amigos regalan sonrisas y el Niño Jesús de Praga acompaña con su luz…todo se une en un solo corazón”.

