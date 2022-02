Más de 5 millones de visitas: el video del peluquero de Tunuyán que canta como “los dioses” se volvió viral

Por @Teffy Tello

Lo recomendó Tik Tok.

Jeremías Leyes es un joven de 18 años que vive en el departamento de Tunuyán. Es de profesión peluquero pero su sueño máximo es poder algún día triunfar en la música.

Por su puesto que para poder llegar a esa meta se necesita entrar a la industria, algo que no es fácil de alcanzar, sin embargo, desde hace días las esperanzas de Jeremías comenzaron a resurgir gracias a un video que grabó el amigo de un cliente y que subió a Tik Tok sin imaginarse que se iba a volver viral.

En el video, Jeremías está cortando el pelo como comúnmente lo hace y se pone a cantar una canción de Luis Fonsi. Esa situación no pasó desapercibida por el amigo del cliente que lo grabó y luego, lo compartió en la red social. Hoy por hoy, más de 5 millones de personas lo han visto ya que ha causado furor.

Jeremías Leyes en exclusiva para El Cuco Digital dijo: “Estaba cortándole el pelo a un ex compañero de la primaria, él había ido con el amigo y el amigo no sabía que yo cantaba, me grabó y luego, lo subió, lo recomendó Tik Tok y se hizo re viral”.

“Yo siempre canto en mi barbería y también estoy yendo a una academia de canto. Hace cuatro años que más o menos comencé a cantar y por el momento, lo tengo como un hobbietrabajo, pero sueño que la música sea mi trabajo en un futuro”, agregó el peluquero.

Por otro lado, el joven oriundo de Tunuyán contó que se pudo presentar al casting del programa de «La Voz Argentin»a cuando estuvo hace días atrás en la provincia de Mendoza. “En 15 días nos van avisar si quedamos o no, pero no creo que haya quedado. Me llevé igual una linda experiencia, conocí muchísima gente talentosa que son buenas personas. Así que me siento feliz”.