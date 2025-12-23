Más de 5.000 personas fueron espectadoras del cierre anual de los Talleres Culturales

Durante el último mes del 2025 el talento, la creatividad y el trabajo colectivo fueron protagonistas en distintos puntos del departamento con la Muestra Final de los Talleres Artísticos y de Oficio, una propuesta que celebró el arte, la cultura y el compromiso de talleristas, profesores y participantes.

Las presentaciones comenzaron el lunes 8 -Feriado Nacional- las mismas estaban previstas para el fin de semana pero por las inclemencias climáticas pronosticadas para sábado y domingo fueron reprogramadas y debieron unificarse las muestras previstas para ambos días en una sola jornada. En la Plaza departamental se exhibieron los talleres de Cerámica, Corte y Confección, Peluquería y Maquillaje, Tejido, Amigurumi y Macramé; mientras que en la Explanada Municipal, el público acompañó con aplausos y afecto las presentaciones de las Danzas Latinas de Villa Bastías y La Arboleda, el grupo Salsón, las parejas del Ballet Folklórico de Ciudad, las flamencas de Almería y el conjunto de danzas andinas Sol de Tupungato.

El evento coincidió con el desarrollo del Paseo Peatonal que tuvo gran concurrencia de ciudadanos que recorrieron la Av. Belgrano, comiendo, bebiendo y disfrutando espectáculos que se ofrecieron en los establecimientos gastronómicos de la urbe. También formaron parte de la economía social adquiriendo productos en los puestos de emprendedores y artesanos.

Las muestras siguieron el jueves 11, en el Playón deportivo de San José que vibró con las coreografías folklóricas estilizadas del Ballet La Alborada, acompañadas por bailaoras de Almería y el grupo de ritmos urbanos The Star Factory.

Al día siguiente, la música fue protagonista en la Plaza departamental, con presentaciones de los talleres de Teclado, Percusión, Batería y Guitarra, junto al taller de Canto, que ofrecieron un admirable ensamble integral. El domingo 14, la energía intensa y poderosa del taller The Star Factory se hizo sentir en la Explanada Municipal, contagiando al público con ritmo y expresión.

La jornada del lunes, en el Hotel Turismo Tupungato, incluyó un espectáculo musical y de danzas contemporáneas a cargo de Free Expression, además de la exposición de pinturas y fotografías y la presentación de alrededor de 20 voces del taller de Canto, en una velada cargada de sensibilidad artística.

El martes 16, el folklore llegó a la Plaza Anchoris con la presentación del Ballet Pewmafé, que volvió a presentarse el jueves 18 en Cordón del Plata, esta vez con una multitudinaria muestra folklórica. En esa misma jornada, Unidos del Plata compartió su identidad andina a través de los caporales, sumando color y tradición.

El cierre de las muestras estuvo a cargo de la Academia de Danzas Árabes Falak, que deslumbró al público con una presentación colmada de elegancia y armonía.

Fueron más de dos semanas de ver, reconocer y aplaudir el talento de tupungatinos y tupungatinas que apuestan a adquirir nuevos oficios, formarse en danzas de diferentes géneros, tocar un instrumento y sentir la alegría de mostrar sus aprendizajes frente a sus seres queridos que los acompañaron en el proceso y aplaudieron con cariño sus muestras de fin de año.

Fuente: prensa Tupungato