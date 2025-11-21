Más de 70 árboles caídos, incendios y corte de ruta fue el saldo del zonda en Valle de Uco

Hasta el momento no se reportaron viviendas dañadas, según la información de Defensa Civil de la provincia.

En horas de la tarde de la jornada del jueves, fuertes ráfagas de viento zonda descendieron al llano, principalmente a los departamentos de Tunuyán y Tupungato, que fueron los más afectados por el fenómeno natural.

Según el informe aportado por el personal de Defensa Civil de la provincia de Mendoza, en el departamento de Tunuyán, se registró la caída de 57 árboles, la zona Oeste del departamento fue la más afectada. Tambíen hubo intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios en 4 incendios en campos incultos.

En el departamento de Tupungato, hubo un total de 15 árboles caídos y 50 ramas, mientras que en el departamento de San Carlos, solo se reportaron 2 árboles caídos.

En los tres municipios, se dispuso de un fuerte trabajo del personal de Defensa Civil y municipal, que actuaron inmediatamente despejando rutas y brindando seguridad a los ciudadanos que circulaban por la vía pública.

Respecto a lo que tiene que ver con la seguridad vial, desde la Policía Vial del Valle de Uco, informaron al medio que debido al zonda no se reportaron accidentes de tránsito en ninguno de los tres departamentos y la única intervención fue el corte total de la Ruta 40, a la altura del puesto policial Zapata, debido a la escasa visibilidad. El corte se prolongó por varios minutos y hubo gran congestión vehicular.

Situación en el resto de los departamentos de la provincia

Capital: 2 árboles caídos.

Las Heras: 2 árboles caídos.

Guaymallén: 6 árboels caídos y 1 voladura de techo.

Maipú: 3 árboles caídos.

Godoy Cruz: 4 árboles caídos y un accidente de tránsito con dos personas lesionadas.

Luján de Cuyo: 25 árboles caídos, 10 ramas caídas y 8 tendido de cables cortados.

Lavalle: 1 árbol caído y 1 tendido eléctrico derribado.

Rivadavia: 1 incendio.

San Martín: 5 árboles caídos y 25 ramas caídas.

Junín: 5 árboles caídos.

La Paz: 1 árbol caído y una moto dañada por la caída de un árbol.

Malargue: 20 árboles caídos y 25 ramas caídas.

General Alvear: 6 árboles caídos y 1 rama caída.