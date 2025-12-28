Más de 9.000 mendocinos accedieron a programas laborales durante 2025

El programa Enlazados se posicionó como el principal motor de generación de trabajo formal.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, continúa impulsando políticas públicas que integran empleo, capacitación y desarrollo productivo, con una mirada federal y un fuerte trabajo conjunto con el sector privado.

Durante 2025, los principales programas de empleo confirmaron su rol estratégico en la generación de oportunidades laborales genuinas y en el fortalecimiento del capital humano mendocino. En este período, más de 9.000 personas participaron en iniciativas de inserción laboral y formación, lo que consolida un modelo que articula necesidades productivas con capacitación específica.

En materia de empleo, el programa Enlazados se posicionó como el principal motor de generación de trabajo formal, alcanzando 7.550 participantes, de los cuales el 41 % fueron mujeres y el 59 % hombres, mediante incentivos económicos directos al sector privado para la contratación de personal.

Por su parte, el programa Enlace permitió que 1.359 personas accedieran a entrenamientos prácticos en entornos reales de trabajo, con una destacada participación femenina (67 % mujeres y 33 % hombres), facilitando la transición al empleo para estudiantes y personas desocupadas.

A esto se suman las más de 300 instancias de formación desarrolladas a través de Pre-Enlace Plus, orientadas a perfiles específicos demandados por el entramado productivo, con una participación del 59 % de mujeres y 41 % de hombres, fortaleciendo la capacitación técnica y profesional.

En este esquema, la Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial tiene a su cargo la implementación de los programas Enlace y Enlazados, mientras que la Coordinación de Mejora de la Empleabilidad desarrolla y ejecuta las acciones vinculadas a Pre-Enlace Plus, fortaleciendo las competencias laborales y mejorando las oportunidades de inserción.

Estos resultados fueron acompañados por la actualización de los marcos normativos y decretos regulatorios orientados a optimizar las condiciones de contratación, mejorar la calidad del empleo y promover una mejora cualitativa en los salarios de los trabajadores mendocinos.

Además, la subsecretaría intensificó las tareas de fiscalización y control, garantizando seguridad jurídica para las empresas y el cumplimiento de las normativas, al tiempo que se resguardan los derechos laborales y la calidad de vida de quienes prestan servicios.

Asistencia productiva ante contingencias climáticas

Como complemento a las políticas de empleo, se implementó el Programa Refuerza Mendoza, destinado a brindar asistencia económica y formación profesionalizante a actividades productivas afectadas por fenómenos climáticos, en el marco del Decreto 43/2025.

Esta línea de apoyo alcanzó a más de 100 personas, con una inversión superior a $48 millones, contribuyendo al sostenimiento de la producción y al fortalecimiento del empleo en contextos adversos.