Más de mil estudiantes accedieron al abono estudiantil en San Carlos

Este programa tiene como objetivo principal, apoyar a los jóvenes que se desplazan diariamente a diferentes puntos de la provincia para continuar con su formación académica.

San Carlos realizó la entrega de abonos estudiantiles, beneficiando a mas de 1000 estudiantes de diferentes carreras, de universidades públicas, privadas e Institutos de Educación Superior.

Durante la jornada de entrega los estudiantes valoraron esta iniciativa como una herramienta clave para su educación. La ayuda económica, les permite aliviar los gastos de transporte, una carga significativa, especialmente para aquellos que viajan con frecuencia. De esta manera, pueden enfocarse en sus estudios sin la preocupación constante del pasaje.

La Directora de Educación Jimena Asencio enfatizó que esta medida es una inversión directa en el futuro de la comunidad. “En San Carlos seguimos apostando por la educación porque sabemos que cada oportunidad cuenta.” A través de este beneficio acompañamos a cientos de jóvenes durante todo el año para puedan enfocarse en aprender, crecer y alcanzar sus metas.

Fuente: prensa San Carlos

