“Más de un millón de espectadores no lo vieron” Magia y humor de la mano de Jorge Faro

Por: Facundo Romo

El artista se presentó el fin de semana en San Carlos.

El domingo por la tarde, Jorge Faros, se presentó en el Club Sportivo La Consulta y deleitó a cientos de personas con trucos de magia y humor.

El artista oriundo de Buenos Aires, radicado en la provincia de Mendoza diálogo con El Cuco Digital y comentó lo siguiente:

¿Oriundo de qué provincia?

De Buenos Aires.

¿Hace cuánto tiempo que está por Mendoza?

Me radiqué en junio del año pasado (2021).

En esta oportunidad lo hemos visto hacer un show de magia y humor ¿Hace cuánto que se dedica a esto?

Y, hace 35 años que me dedico a esto. Hago humor, magia, también hago show de hipnosis… Siempre basado en que es para toda la familia, para que se diviertan, para que pasen un momento alegre y divertido.

¿Cómo empezó?

De pequeño en Buenos Aires. Y quise cambiar de vida, me enamoré de Mendoza, viene el año pasado a trabajar con Chaco Garay, en el verano anterior y me enamoré. Y la verdad que decidimos con mi señora venir a radicarnos aquí.

¿Cómo fueron sus comienzos con la magia y el humor?

Empecé hace muchos años como un hobby, como un entretenimiento y cada día me fue gustando más y la recepción que tenía de la gente era buena y llegó un momento que siendo ya grande dejé todo mi trabajo tradicional, que era gerente en una empresa y me dediqué de lleno a ser mago. Tengo escuela de magia, estoy abriendo en la Municipalidad de Luján de Cuyo, la escuela de magia para niños y adultos, a partir de abril… Y bueno, y buscando, haciendo que me conozcan en todos los lugares para ir haciendo conocer mi trabajo que estoy acá radicado.

Si le tendría que preguntar dos cosas que lo enamoraron de Mendoza ¿qué me diría?

Y la gente, fundamentalmente la calidad y la calidez de la gente. Y después varías más, el paisaje, la tranquilidad… Quizás ustedes no lo vivan tanto, pero yo que vengo de Buenos Aires, una ciudad complicada, como es La Matanza, se vive una inseguridad permanente. Y acá respiramos otro aire.

¿También se lo puede contratar para eventos privados?

Sí, sí. Fundamentalmente trabajo en eventos privados.

¿Cuáles son sus contactos? ¿Tiene redes sociales?

Redes sociales sí. Mi contacto más directo es mi página que es wwwjorgefaro.com.ar. En facebok estoy como Jorge Faro Mago y @faromago en Instagram. Y después tengo mi whatsApp directo que es 1141565572, porque sigo manteniendo el teléfono de toda la vida.

Y a la gente que por ahí tiene un poquito de recelo o no se ha animado a uno de estos espectáculos así de magia ¿Qué le diría?

La magia es un juego, tanto de mi parte como del espectador. Yo juego a que soy mago y la gente juega a que me cree durante un rato y se divierte. El tema es traer el niño interior a jugar y dejar los prejuicios del adulto. O sea, vos lo has visto acá, cuando la gente se decide a jugar se divierte mucho.