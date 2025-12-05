MAX LIMPIO te enseña secretos y tips para dejar el agua de tu pileta impecable, ahorrando tiempo y dinero

A veces, mantener la pileta limpia y en condiciones resulta un trabajo pesadísimo, y en lugar de disfrutarla, terminamos “sufriéndola”. La realidad es que, con algunos tips y un buen asesoramiento, se pueden reducir los costos y además, optimizar el tiempo que le dedicamos.

En la limpieza y mantenimiento de las piletas y piscinas, hay dos puntos principales: el cuidado de la salud, y el cuidado del agua y del medioambiente. Por eso, no se trata de agregar libremente productos pensando que así la mantenemos bien, porque la realidad es que, si no usamos las dosis adecuadas puede ser perjudicial, no solo para el bolsillo, sino también para la salud. Tampoco, el vaciado permanente es recomendable, no solo por el tiempo, sino sobre todo, por la cantidad de litros de agua que se desperdician.

En general, conocemos a la perfección con qué productos limpiar y hermosear nuestra casa, y sabemos que no todas las casas son iguales: unas se ensucian más que otras, tienen diferentes pisos, familias y usos diversos, diferentes gustos, en unas se recibe más gente que en otras… en fin… La pileta es una continuación de nuestro hogar, o un miembro más, podríamos decir, por eso es muy importante cómo y con qué la mantenemos en condiciones. Y en ese proceso, buscar la forma más óptima, pero también, la que nos ahorre tiempo, energía y dinero.

Consejos generales

-Limpiar la superficie del agua diariamente.

-Chequear periódicamente (cada 3 días) el PH del agua).

-Chequear periódicamente (cada 3 días) el nivel de CLORO.

-Controlar el nivel de algas utilizando ALGUICIDA

-Realizar barridos periódicos de fondo

El secreto: porque cada pileta, igual que cada hogar, es diferente

El secreto para mantener tu pileta óptima, en primer lugar es un BUEN ASESORAMIENTO: porque, para definir el tipo y cantidad de producto, la forma de uso, y algunos tips especiales, se debe “hacer un chequeo” previo: saber el tipo de agua, la zona dónde está ubicada, el uso, y otros detalles son fundamentales.

Por eso, MAX LIMPIO no solo te asegura los mejores productos y precios, sino que te brinda un ASESORAMIENTO PERSONAL. “Se hace un “chequeo” (para conocer detalles fundamentales, como el tipo de agua, el uso, la zona, etc), se enseña a la persona cómo medir los niveles de PH y Cloro, y luego se dan recomendaciones específicas”, explica la especialista de MAX LIMPIO , y agrega: “nosotros asesoramos al cliente, teniendo en cuenta muchísimos detalles, entre ellos el tipo de agua y la zona donde está la pileta, porque, por ejemplo, no es el mismo cuidado para una pileta que está en la Villa de San Carlos, para una que está en La Consulta. También es importante el uso, la cantidad de personas, y otros detalles”.

Dónde encuentro ASESORAMIENTO, CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS

Si querés disfrutar del verano y tu pileta ahorrando agua, tiempo, esfuerzo y dinero, MAX LIMPIO es tu próxima parada. En sus locales de Eugenio Bustos vas a encontrar todo lo que necesitás, y te aseguramos que saldrás muy satisfecho.

-Productos líquidos y en polvo, sueltos y envasados.

-Accesorios: saca hojas, barras telescópicas, barrefondos, bolsas de arena.

-Kit de mediciones

-Boyas flotantes, cepillos especiales para piscinas, mangueras flotantes, tapones.

-Esquineros y accesorios para piletas de lonas.

-Placas térmicas para veredas.

–EL MEJOR ASESORAMIENTO