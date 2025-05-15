Facebook X-twitter Youtube Instagram

MAX LIMPIO tiene super ofertas, descuentos para jubilados, y beneficios para afiliados y empleados

Beneficios para afiliados al Sindicato de trabajadores municipales de San Carlos, afiliados a Sute y empleados de Solvencia.

Max Limpio, reconocido por su amplia oferta de productos indispensables para el hogar y la oficina, suma nuevas oportunidades de ahorro para sus clientes. Además de su línea de perfumes y alimentos para mascotas, la tienda ha lanzado promociones especiales dirigidas a distintos sectores de la comunidad.

En esta ocasión, los jubilados podrán acceder a un 10% de descuento en sus compras presentando su credencial de PAMI, ya sea digital, provisoria con QR, provisoria Ticket o plástica.

Por otro lado, los afiliados al  Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos tendrán la posibilidad de fraccionar sus compras en tres cuotas, disponibles de lunes a sábado.

Asimismo, los empleados de solvencia y afiliados al SUTE podrán disfrutar de un 10% de descuento, abonando el importe total de su compra de lunes a sábado, con la presentación de su bono de sueldo.

Las sucursales de están ubicadas en:

San Juan Bosco n° 417/ Las Heras y Bonfanti – Eugenio Bustos

 

