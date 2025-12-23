Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

logo el cuco digital

Medicamentos para el estómago, fármacos cardiovasculares y antidepresivos se encuentran entre los más consumidos en Argentina

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los medicamentos oncológicos, no son los de mayor venta, pero si son los que influyen de forma más fuerte sobre el gasto de los argentinos.

Dos trabajos recientes ofrecen una foto precisa del estado físico y emocional del país. Por un lado, el último informe trimestral del INDEC sobre la industria farmacéutica detalla cuáles son los remedios más consumidos en Argentina y cuáles concentran el mayor gasto. Por otro, un estudio privado de Ipsos Global Advisor sobre qué preocupa a los argentinos, relevado en septiembre, describe un clima social atravesado por estrés y ansiedad. Al cruzar ambos documentos surge una coincidencia llamativa: las principales preocupaciones de la población aparecen reflejadas en los medicamentos que más compran los argentinos.

El consumo más alto del trimestre se concentra en los medicamentos para el estómago y el metabolismo, el grupo de mayor facturación entre los de uso cotidiano. Allí se encuentran los protectores gástricos como el omeprazol, los antiácidos y la medicación para la diabetes. El relevamiento de septiembre muestra que los problemas digestivos asociados al estrés, los hábitos alimentarios irregulares y la dificultad para sostener rutinas saludables son parte del malestar extendido. La relación entre estas preocupaciones y la demanda de remedios digestivos es directa y visible en ambos informes.

También se destaca el aumento de ventas en medicación cardiovascular, el segundo grupo más consumido según el INDEC. Incluye antihipertensivos, estatinas y tratamientos coronarios. En septiembre, gran parte de los encuestados expresó temor por no poder sostener tratamientos crónicos, preocupación por el envejecimiento y sensación de vulnerabilidad. La presión arterial alta y los trastornos cardiovasculares se consolidan así como un eje de inquietud diario, reflejado en el volumen de compras en farmacias.

Los medicamentos para el sistema nervioso ocupan otro lugar central. El INDEC registró una fuerte presencia de analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos, mientras que el estudio de septiembre confirmó altos niveles de ansiedad, irritabilidad y preocupación constante, especialmente en jóvenes y en sectores medios. La Argentina ya se ubicaba entre los países con mayor consumo de psicofármacos, y la combinación de estrés económico, incertidumbre laboral y desgaste emocional profundiza el uso de este tipo de fármacos.

El cruce de ambos informes también pone en foco el peso de los medicamentos oncológicos, que no son los que más se consumen en cantidad de personas pero sí los que generan el mayor gasto: representan casi una cuarta parte de toda la facturación del trimestre. La encuesta de septiembre mostró que una de las preocupaciones más extendidas es el miedo a enfrentar enfermedades graves y no poder costear los tratamientos. El alto precio de los antineoplásicos y la dependencia de productos importados amplifican esa inquietud.

La lectura conjunta del informe farmacéutico del último trimestre y del estudio de septiembre sobre el estado de ánimo social permite ver cómo el malestar emocional, los problemas digestivos, las enfermedades crónicas y el temor a los tratamientos de alto costo se reflejan en la demanda de medicamentos. Cada preocupación que expresan los argentinos aparece, con números concretos, en los patrones de consumo que midió el INDEC.

Fuente: Mendoza Post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO