enero 11, 2026

logo el cuco digital
enero 11, 2026

logo el cuco digital

Médico antes que intendente: Morillas asistió a personas heridas en un accidente en la ruta 40

El hecho ocurrió el día de ayer.

El intendente del departamento de San Carlos, Alejandro Morillas, asistió en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, en cercanías de la zona conocida como La Isla, mientras regresaba de la Laguna del Diamante. El hecho se produjo en un contexto de intensas lluvias y bajas temperaturas.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/por-mal-tiempo-se-reprograma-la-apertura-de-la-laguna-del-diamante/

El siniestro involucró a una pareja de ciudadanos estadounidenses que se desplazaban en motocicleta. El accidente tuvo lugar mientras el intendente regresaba del acto desarrollado en el Refugio Guardaparque Alvarado. Al advertir la presencia de personas sobre la calzada, detuvo su marcha para brindar asistencia.

En declaraciones a La Data Digital, Morillas relató: “Volvíamos y de repente veo algo en la ruta. Al acercarme observo a dos personas: una recostada en el piso, cubierta, y una mujer visiblemente angustiada. Se trataba de una pareja que hablaba inglés y un tercer integrante del grupo que estaba llegando al lugar”.

Al identificarse como médico, el intendente inició de inmediato las primeras maniobras de auxilio, mientras un integrante de su equipo se dirigió a buscar señal telefónica para dar aviso al Servicio Coordinado de Emergencias. El servicio arribó rápidamente al lugar junto a personal policial.

También se hizo presente la presidenta de la Cámara de Comercio de San Carlos, Claudia Fragala, quien brindó asistencia y contención a la pareja que acompañaba a la persona accidentada, colaborando en el auxilio hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La ambulancia trasladó al herido al Hospital Tagarelli, desde donde fue derivado posteriormente al Hospital Scaravelli para una atención médica de mayor complejidad. Durante el traslado, el intendente acompañó al herido en la ambulancia hasta el nosocomio.

Según se informó posteriormente, las personas accidentadas se encuentran fuera de peligro, aunque presentaban múltiples fracturas en costillas, hombro y clavícula.

Con Información de La Data Digital 

