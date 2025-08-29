Medio país bajo el efecto “Santa Rosa”: el SMN ya emitió varias alertas por lluvias, tormentas y nevadas

Si bien hasta el momento la alertas oficiales tienen un nivel amarillo, no se descarta que durante las próximas horas cambien a naranja.

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido los primeros alertas oficiales en respuesta a este evento de posible alto impacto que se producirá en las próximas horas, desde lluvias y tormentas fuertes, a nevadas de intensidad en zonas altas y también vientos significativos.

Si bien hasta la actualización de la mañana de este viernes 29 todos estos alertas oficiales tenían un nivel de alerta amarillo, es muy probable que en las próximas horas varias zonas incrementen su nivel de riesgo a al menos nivel naranja, por lo cual es aconsejable estar atentos a las distintas actualizaciones que vaya realizando el organismo oficial.

Repasamos a continuación, qué zonas del país se encuentran bajo alerta y cuáles serán los fenómenos de riesgo que podrán ocurrir entre el sábado y el lunes.

Alerta por lluvias fuertes

Posiblemente este sea el alerta más destacado, dado que las lluvias serán el riesgo principal de este evento en la mayor parte del territorio central de la Argentina.

Actualmente, este alerta inicia el sábado 30 en el noroeste de la Patagonia y se extiende hacia el oeste de La Pampa, sur de San Luis, gran parte de Mendoza y este de San Juan. Para el domingo, dicho alerta se mantiene vigente sobre buena parte de la región cuyana, en donde se espera que esta situación deje lluvias muy por encima de lo normal para la época.

Alerta por tormentas fuertes

De manera complementaria a las lluvias, en algunas áreas se destacará una mayor probabilidad de que también se presenten tormentas eléctricas, algunas de ellas con características puntualmente fuertes.

La zona más central de nuestro país se encuentra bajo este tipo de alerta entre sábado y domingo.

Zonas de San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero presentarán algún periodo de alerta por tormentas también a lo largo del fin de semana.

Alerta por nevadas fuertes

El alerta por nieve afectará especialmente a la cordillera cuyana, en donde se prevén al momento acumulaciones de 30 a 60 centímetros, con valores localmente superiores.

Destaca en el alerta también la zona sur de Mendoza, en torno al departamento de Malargüe, en donde aún en zonas bajas podrían darse nevadas significativas este fin de semana.

También, resulta interesante remarcar que la última actualización de pronóstico de nuestro modelo de referencia ECMWF, ha incrementado notablemente la chance de nieve en el Gran Mendoza a partir del domingo tras un brusco descenso de las temperaturas.

Alerta por vientos fuertes

Otro fenómeno muy destacado que tendrá esta ciclogénesis será el intenso viento con ráfagas asociado al proceso de formación y profundización del centro de bajas presiones sobre el centro del país.

En tal sentido, el sector más comprometido se ubicaría hacia el oeste de Argentina cuando el viento se intensifique del sector sur.

El organismo oficial por el momento mantiene un alerta comenzando el sábado por gran parte de Mendoza y San Luis, en donde el viento sur podría intensificarse a valores sostenidos de 35 a 50 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. Para el domingo, el alerta seguirá vigente en esta misma región, pero se extiende además a partes de San Juan, La Rioja y noroeste de Córdoba.

De todas maneras, insistimos en que las próximas actualizaciones de pronóstico del organismo oficial podrán incluir importantes cambios en las regiones y niveles de alerta, y por ejemplo zonas que en este momento no estén en alerta pasen a estarlo.

Fuente: Meteored