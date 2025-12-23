Mega operativo policial y 14 fiestas de fin de año habilitadas en toda la provincia: tres son en Valle de Uco

Desde el Gobierno provincial se hace hincapié fuertemente en la prevención, buscando que las fiestas se desarrollen en paz para todos los mendocinos.

El Gobierno provincial dio a conocer el operativo que realizarán en conjunto los ministerios de Seguridad y Justicia; Energía y Ambiente, y Salud y Deportes, además de los detalles de la prestación del servicio de transporte para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. También recordaron que continúan funcionando los paradores de servicios de Penitentes y Uspallata para que los viajeros a Chile tengan una espera amigable cuando el tránsito por el paso internacional a Chile esté demorado, colaborando de esta manera con el operativo que involucra a reparticiones nacionales y locales.

Estuvieron presentes, por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, y el director de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), Alejandro Antón; por Energía y Ambiente, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pintes, y el jefe de Náutica ,Hugo Di Rocco. En representación de Salud y Deportes participó la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni.

En cuanto al transporte público, se informó que los miércoles 24 y 31 de diciembre, los servicios urbanos y de media y larga distancia circularán con frecuencias de día hábil hasta las 21.30, según cada recorrido. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero funcionarán con frecuencias de día feriado.

Operativos de seguridad durante las fiestas

“Desde el Gobierno provincial ponemos el foco en la prevención, para que estas fiestas sean tranquilas y pacíficas para todos los mendocinos. Estamos trabajando de manera mancomunada entre distintos ministerios, con especial atención en los lugares turísticos, donde hay mayor movimiento de personas”, señaló Hernán Amat.

Si bien los operativos comenzaron durante el último fin de semana, el refuerzo principal se desplegará a partir de mañana y se sostendrá hasta la noche del jueves 25 de diciembre, con presencia continua en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia. Los controles se realizarán en conjunto con los municipios que cuentan con áreas de Tránsito y trabajan de forma coordinada con la Provincia.

“El 25 vamos a estar todo el día controlando, pero ya desde mañana a la noche vamos a tener presencia fuerte en los controles de alcoholemia en toda la provincia”, agregó.

Amat destacó además el desarrollo de campañas preventivas vinculadas a la seguridad vial. “Estamos llevando adelante campañas de prevención como la del Conductor Designado, que venimos implementando desde el año pasado y que ha tenido muy buenos resultados. En estos operativos también vamos a estar repartiendo folletos”, indicó.

En cuanto a los resultados recientes, el funcionario subrayó una baja sostenida en los índices de alcoholemia positiva. “En el último mes realizamos más de 5.500 controles de alcoholemia, con aproximadamente 200 casos positivos. Estamos en 3,6 por ciento de positividad, cuando en años anteriores superábamos el 8 por ciento”, detalló.

Fiestas habilitadas, controles y denuncias

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia lleva habilitadas 14 fiestas en la provincia: 5 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 3 en el Valle de Uco y 3 en el Sur. “Vamos a esperar hasta mañana al mediodía. Si se presenta la documentación de algún otro evento para habilitarlo, lo vamos a estar comunicando a través de la página de la cartera o del Gobierno”, explicó Amat.

Para denunciar fiestas clandestinas, el funcionario recordó que las comunicaciones deben realizarse a través del 911 o del 0800 222 0900.

Además, Alejandro Pozzi, encargado de la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, informó que, en el marco de los operativos especiales, los controles sobre fiestas habilitadas se realizan de manera conjunta con la Dirección de Seguridad Privada, verificando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa para garantizar la seguridad y la salubridad de los asistentes.

Pirotecnia y seguridad privada: competencias y fiscalización

Respecto del uso y comercialización de pirotecnia, Amat aclaró que los controles corresponden a los municipios, en función de sus ordenanzas. El Ministerio de Seguridad y Justicia interviene únicamente en tareas de acopio y destrucción del material secuestrado.

En tanto, Alejandro Antón, director de Seguridad Privada, explicó que la Ley 9578, que regula la actividad de la seguridad privada, establece la obligatoriedad de registrar todas las fiestas que contraten este tipo de servicio. “Controlamos que esté registrado ese objetivo, que coincida con el registro que se hizo, la cantidad de vigiladores, si los vigiladores tienen la credencial, el libro de novedades y todo lo que solicita la ley”, precisó.

Además, señaló que las inspecciones se realizan de manera coordinada con el área de Diversión Nocturna, a través de equipos conjuntos que verifican el cumplimiento de lo autorizado. “Si aparece alguna fiesta clandestina, hacemos el acta correspondiente, con la multa correspondiente”, concluyó.

Cobertura sanitaria y atención de emergencias

En cuanto al dispositivo sanitario previsto, la subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, señaló que, ante una urgencia o emergencia, los ciudadanos pueden concurrir a todas las guardias habilitadas, tanto de hospitales como de centros de salud, algunas de las cuales contarán con refuerzos de recurso humano.

La funcionaria destacó que, además de las guardias, habrá cobertura de servicios de salud en zonas turísticas. “Si hablamos de espejos de agua, tenemos que hablar de Valle Grande, Reyunos y Nihuil, Carrizal y Potrerillos. Y, siguiendo con el Corredor Internacional, además Uspallata y Puente de Inca”, indicó.

Por último, Copparoni remarcó la importancia de comprender el uso adecuado del sistema de emergencias. “Queremos darle a entender a la gente lo que es una emergencia, porque a veces llegan con situaciones que no lo son. En caso de una urgencia o emergencia, pueden concurrir a la guardia y siempre va a tener prioridad el caso más grave”, expresó.

Controles náuticos en embalses y ríos

En este marco, la Dirección de Áreas Protegidas de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente intensificará los controles de náutica en los principales embalses y ríos de la provincia, con mayor presencia de inspectores, móviles recorriendo los espejos de agua y operativos conjuntos con Bomberos y la Policía de Mendoza.

A partir del 20 de diciembre y durante las fiestas, se controla que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente, los elementos de seguridad obligatorios y, en el caso de embarcaciones con motor, el carnet habilitante del conductor. También se recuerda que está prohibida la navegación nocturna en todos los espejos de agua de la provincia.

En Mendoza está permitida la práctica de deportes náuticos y el nado únicamente dentro de los perímetros boyados y con la presencia de guardavidas. El nado en aguas abiertas está prohibido en todos los embalses.

“Estos operativos se refuerzan todos los años en esta época, pero durante las fiestas redoblamos los esfuerzos para cuidar la vida de quienes disfrutan del agua y garantizar una convivencia segura en los embalses”, señaló el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pintes. Y agregó: “El control no es solo sancionatorio, sino principalmente preventivo, para evitar accidentes que pueden ser graves o fatales”.

“El respeto por las normas es clave para proteger tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos”, destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, y subrayó: “También queremos recordar a la ciudadanía que está prohibido bañarse en el Lago del Parque General San Martín. La presencia del Estado en el territorio y el compromiso de los usuarios son fundamentales para disfrutar de nuestros embalses de manera responsable”.

Las infracciones a la normativa de náutica contemplan multas que van desde 63.000 pesos (150 UF) para faltas leves hasta 4.200.000 pesos (10.000 UF) para faltas gravísimas, según el valor vigente de la Unidad Fija, establecido en 420 pesos.

Entre las principales recomendaciones para navegantes, se recuerda:

– Revisar los elementos de seguridad de la embarcación antes de salir al agua.

– Navegar siempre con los chalecos salvavidas colocados.

– Contar con seguro obligatorio para embarcaciones con motor de más de 10 HP.

– Respetar los horarios habilitados para la navegación.

– Informarse previamente sobre el pronóstico del tiempo.

-Todo navegante que reciba una señal de auxilio está obligado a prestar ayuda.

-En caso de accidentes en embalses o ríos, se solicita avisar de inmediato al 911

Prevención de incendios y guardias del Plan Provincial de Manejo del Fuego

En paralelo a los controles náuticos, la Subsecretaría de Ambiente reforzará las acciones de prevención de incendios forestales a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que realizará guardias permanentes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Se llevarán adelante patrullajes preventivos en zonas críticas como el piedemonte y controles coordinados con el Ministerio de Seguridad en la zona de Blanco Encalada, para recordar a mendocinos y turistas que está prohibido hacer fogatas o asados al aire libre fuera de los espacios habilitados, como campings autorizados.

“El riesgo de incendios es extremo en esta época del año. Un fuego mal apagado o realizado en lugares prohibidos puede generar un incendio de gran magnitud, con consecuencias ambientales, económicas y humanas muy graves. Cabe destacar que, según la Ley 6099, todo ciudadano está obligado a dar aviso ante el conocimiento de la existencia de un incendio”, advirtió el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, y recordó que las multas por provocar incendios pueden alcanzar los 58.800.000 millones de pesos.

Desde el organismo se solicita a la población ser parte activa de la prevención, respetando estrictamente las normas, denunciando acciones prohibidas y evitando conductas de riesgo.

Se recuerda especialmente:

-No encender fuego en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra.

-No utilizar pirotecnia ni globos aerostáticos (pirotécnicos)

-No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.

– No tirar basura, envases de vidrio ni materiales inflamables en rutas y caminos.

– En los sitios donde sí está habilitado hacer fuego, como campings o quinchos, verificar que las fogatas queden completamente apagadas con agua antes de retirarse.

– Almacenar productos inflamables en lugares ventilados, rotulados y alejados de fuentes de calor.

– Evitar la acumulación de residuos en áreas de trabajo.

– Ante personas encendiendo fuego en lugares no habilitados, dar aviso inmediato al 911.

Operativo verano del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF)

De cara a toda la temporada estival, el Plan Provincial de Manejo del Fuego reforzó la base operativa Monte Comán, San Rafael. Allí se dispone de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con capacidad operativa para el traslado de personal y combate de incendios (helibalde), como también un camión de la Provincia, equipado este último con tanques colapsables. Estos tanques están fabricados con materiales resistentes y permiten despliegue rápido y trabajo coordinado con medios aéreos. El reservorio en cuestión tiene capacidad para almacenar desde 27.000 litros de agua hasta 120.000 litros en su reservorio auxiliar, recurso clave para la atención de incendios de gran magnitud que puede ser desplegado en proximidad de los incendios, permitiendo disminuir la cadencia de disparos de la aeronave.

Para la zona del Gran Mendoza el PPMF cuenta con un avión hidrante del tipo Airtractor AT802 con capacidad de transporte de 3.000 litros de agente extintor.

Desde la Subsecretaría de Ambiente remarcaron que los operativos de control y prevención son fundamentales para cuidar la vida de las personas, los bienes y el patrimonio natural de Mendoza, e hicieron un llamado a disfrutar de las fiestas con responsabilidad.

