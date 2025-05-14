“Mejorando tu salud cardiovascular”: mañana se realizará en Tupungato una charla con el Médico Cardiólogo Fernando Torres

Será a las 16:00 horas.

El encuentro se desarrollará en el marco del XLII Congreso Nacional de Cardiología 2025 en Mendoza, organizado por la región de Cuyo con la participación de importantes invitados, líderes mundiales en cardiología, que se encuentran compartiendo sus conocimientos y experiencias.

La disertación del Dr. Torres será mañana a las 16 horas y estará dirigida a personas mayores con la intención de hablarles sobre la importancia de controles y chequeos cardiovasculares, hábitos y acciones para una vida saludable.

Además, se va a contar con un stand sanitario donde se van a hacer controles de presión arterial y diferentes factores de riesgo cardiovasculares.