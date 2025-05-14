Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital

“Mejorando tu salud cardiovascular”: mañana se realizará en Tupungato una charla con el Médico Cardiólogo Fernando Torres

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será a las 16:00 horas.

El encuentro se desarrollará en el marco del XLII Congreso Nacional de Cardiología 2025 en Mendoza, organizado por la región de Cuyo con la participación de importantes invitados, líderes mundiales en cardiología, que se encuentran compartiendo sus conocimientos y experiencias.

La disertación del Dr. Torres será mañana a las 16 horas y estará dirigida a personas mayores con la intención de hablarles sobre la importancia de controles y chequeos cardiovasculares, hábitos y acciones para una vida saludable.

Además, se va a contar con un stand sanitario donde se van a hacer controles de presión arterial y diferentes factores de riesgo cardiovasculares.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO