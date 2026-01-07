Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 7, 2026

enero 7, 2026

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron las Colonias de Verano de San Carlos

También contaron con la presencia de las Reinas de la Vendimia que compartieron este momento especial.

Las Colonias de Verano del departamento de San Carlos vivieron un momento muy especial con la esperada visita de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar compartieron una jornada colmada de alegría, ilusión y sonrisas junto a los niños y niñas que participan de esta propuesta recreativa.

La jornada contó con la participación de una gran cantidad de niños y niñas que disfrutaron del encuentro y se retiraron felices, acompañados además por la presencia de las Reinas de la Vendimia que compartieron este momento especial.

La llegada de los Reyes sorprendió a los más pequeños, quienes disfrutaron de un encuentro lleno de magia, juegos y emociones, transformando la jornada en un recuerdo inolvidable. Las risas, los abrazos y la emoción fueron protagonistas de una mañana pensada especialmente para las infancias.

Una vez más, las Colonias de Verano se consolidan como un espacio de contención y alegría, donde la magia también tiene lugar.

La Municipalidad de San Carlos continúa promoviendo y acompañando iniciativas que fortalecen el juego, el encuentro y la recreación, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las infancias del departamento.

Fuente: prensa San Carlos

