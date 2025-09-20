Melodías con Historia: estudiantes y docentes del Vera Peñaloza homenajearán a Mercedes Sosa

El Instituto de Educación Superior 9-010 Rosario Vera Peñaloza, de San Carlos, presentará una nueva edición de su ciclo Melodías con Historia, una propuesta artística y educativa que combina música, memoria y cultura.

La función se realizará el jueves 2 de octubre en el Cine Teatro Real de La Consulta, y estará dedicada a la figura de Mercedes Sosa, una de las artistas más influyentes de la cultura popular argentina y latinoamericana, en el marco de los 90 años de su nacimiento.

El espectáculo contará con la participación de docentes y estudiantes del Profesorado de Música, la única carrera de este tipo en la región, quienes interpretarán una selección de obras que marcaron la trayectoria de la cantante. La puesta en escena buscará rescatar el valor de su voz y el impacto de sus interpretaciones en la construcción de identidad cultural desde Argentina para toda la región.

Esta será la tercera edición del ciclo. En años anteriores, los ejes se centraron en los 40 años de democracia argentina ininterrumpida (2023) y en la influencia de mujeres en el cancionero popular latinoamericano (2024).

Además de lo artístico, el proyecto promueve la formación integral de los estudiantes: no solo en lo musical y pedagógico, sino también en aspectos de autogestión, como organización de ensayos, diseño escenográfico y administración y ejecución de recursos.

En sus primeras ediciones, la propuesta incluyó la elaboración de material educativo destinado a escuelas de la región, fortaleciendo así la vinculación pedagógica con el medio.

Con Melodías con Historia, el IES 9-010 busca contribuir a la construcción cultural local y promover la formación de nuevos artistas y el consumo del arte en términos de producción. Las personas egresadas de aquí, son ejemplo de ello.

Para adquirir su entrada deberán escanear el siguiente código QR del flyer: