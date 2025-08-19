Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mendocinos en el Concurso Emprendimiento Argentino 2025: dos grupos locales participarán

El concurso ofrece una visibilidad a nivel nacional, respaldo y nuevas oportunidades de crecimiento  para los emprendedores que ganen.

 Mendoza celebró el talento y la creatividad locales con la selección de Dev Factory y Quienvino como los emprendimientos que representarán a la provincia en la final nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2025.

La distinción se realizó durante un acto encabezado por Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, quien destacó el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

En esta edición, los ganadores provinciales fueron, en Despegue Emprendedor, Dev Factory, liderado por Matías Armani, y, en Crecimiento, Quienvino, de Patricia Soria.

“Mendoza cuenta con un gran capital humano y creativo que se refleja en la calidad de los proyectos presentados. Estos finalistas son un ejemplo del talento y la visión emprendedora de nuestra provincia. Desde la dirección seguiremos acompañando y potenciando a quienes, con esfuerzo y creatividad, generan desarrollo y empleo para nuestra comunidad”, expresó Nallim.

El Concurso Emprendimiento Argentino ─impulsado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación─ reconoce a los proyectos más innovadores en distintas categorías. Su objetivo es promover la innovación, generar empleo y potenciar el desarrollo productivo, con una mirada federal que incluye a todas las provincias.

Los ganadores provinciales accederán a la instancia nacional, donde competirán por el título de Emprendimiento Argentino 2025. Esta distinción ofrece visibilidad a nivel país, respaldo institucional y nuevas oportunidades de crecimiento para los proyectos vencedores.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

