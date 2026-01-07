Mendoza aprobó fondos para modernizar el Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas de San Carlos

Con una inversión de USD 14,1 millones, la Provincia impulsa una obra estratégica que moderniza el riego, optimiza el uso del agua y fortalece la seguridad hídrica en San Carlos.

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para ejecutar la obra de Modernización del Sistema de Riego Yaucha – Presurización Rama Dumas, en el departamento de San Carlos. La decisión fue ratificada mediante el Decreto 2912, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

La obra se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento, con una inversión total de USD 14.101.886, y constituye una intervención estratégica para fortalecer la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo en la cuenca del Río Tunuyán Superior.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo reservorio con capacidad superior a 90.000 metros cúbicos, junto a una red de distribución presurizada de casi 30 kilómetros. Esta infraestructura permitirá optimizar la distribución del agua de riego mediante un sistema más eficiente, preciso y controlado.

Además, se incorporarán tecnología de medición, telemetría y control automático, lo que posibilitará entregar el recurso en el momento justo y en la cantidad necesaria, lo cual reducirá pérdidas, promueve el uso racional del agua y garantiza mayor equidad entre los usuarios del sistema.

La obra tuvo su apertura de licitación el 23 de septiembre de 2025, con la participación de ocho empresas oferentes, y fue adjudicada a comienzos de diciembre a la UTE Tolcon Construcciones SA – Construcciones Electromecánicas del Oeste – Dumas.

Los trabajos serán ejecutados con la supervisión del Departamento General de Irrigación y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y consolida una política de inversión orientada a la modernización del riego, la seguridad hídrica y la sustentabilidad del recurso en la provincia.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza