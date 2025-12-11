Mendoza informa y brinda recomendaciones ante el incremento de casos de influenza A(H3N2) en Europa y Estados Unidos

Actualmente en Argentina no hay circulación del nuevo virus y no se han registrado casos en Latinoamérica. La combinación de vacunación, vigilancia, acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, y medidas preventivas personales, serán importantes para reducir la carga de la enfermedad y proteger a las poblaciones más vulnerables.

El Ministerio de Salud, desde la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, informa a la población que, ante las recientes comunicaciones técnicas emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) respecto al incremento de casos de influenza A(H3N2) subclado K en Europa y Estados Unidos, no existe evidencia de mayor gravedad ni riesgo aumentado para Argentina o Mendoza en la actualidad.

Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte. Además, la entidad detalló que en Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia, representando cerca de la mitad de las detecciones en la Unión Europea .

La OPS informó que este subclado no ha sido detectado en Sudamérica al momento del último reporte regional del 4 de diciembre de 2025.

En Argentina y Mendoza, la situación actual no modifica los niveles de riesgo para nuestra provincia. La vigilancia epidemiológica y virológica en Argentina continúa sin detección del subclado K.

La OPS señala que la protección de la vacuna antigripal frente a hospitalizaciones se mantendría en niveles adecuados, con niveles de efectividad similares a temporadas previas . Asi también la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países de la Región de las Américas a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte. Además reiteró la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Al respecto Andrea Flaschi directora de Epidemiología de Mendoza destacó: “En el hemisferio norte se adelanta la circulación del virus por la estacionalidad, ya que ellos están ingresando al invierno. Tando en Estados Unidos como en Europa la temporada de la gripe se adelantó tres semanas respecto de lo habitual. En esos paises está circulando alrededor de un 50 por ciento el virus de la gripe A(H3N2), que es un sub tipo de gripe y un crecimiento progresivo del subclado K”.

“Esto ha generado alerta en estos países, primero porque se adelantó la circulación del virus y porque en los tipos de gripe A y B, este subtipo es el 50 por ciento de lo que está circulando. Por ahora no hay registro de mayor gravedad, si de mayor contagiosidad y mayor transmisibilidad, por eso es muy importante mantener la inmunidad de las personas, sobre todo en aquellas que tienen factores de riesgo”, agrego la profesional.

Así tambien Falaschi puntualizó: “Hasta el momento no se ha visto mayor gravedad pero se estima que las personas que más riesgo tienen son los adultos mayores, niños pequeños, personal de salud porque están muy expuestos a las enfermedades respiratorias y las personas con enfermedades crónicas, los cuales todos tienen indicación de vacunación. Es muy importante que estos grupos esten vacunados.Ya que la vacunación se estima protegería contra las formas graves, como la hospitalización”.

Para finalizar la epidemióloga agregó que si bien este es un tipo nuevo y se está estudiando, el mismo está circulando en el hemisferio norte junto a otros virus, como el Covid y del virus sincicial respiratorio, por lo cual es muy importante que las personas tengan sus esquemas de vacunación al día para esas enfermedades.

Acciones del Ministerio de Salud de Mendoza

La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio mantiene reforzados sus sistemas de vigilancia de virus respiratorios y continúa articulando con la Red Nacional de Influenza y la OPS para el monitoreo genómico.

Desde el Ministerio de Salud se recomienda a la población:

Vacunarse contra la influenza, especialmente personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. Recordar que es obligatoria la vacunación del personal de salud.

Mantener hábitos de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes.

Ante síntomas respiratorios (fiebre, tos, malestar), evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar al sistema de salud.

La situación epidemiológica actual no representa una amenaza inusual para la población de Mendoza. Los mecanismos de vigilancia y respuesta del Ministerio de Salud se encuentran activos y funcionando adecuadamente. Se continuará informando a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante.

