agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Mendoza invirtió $ 800 millones en ampliaciones y remodelaciones de escuelas del Valle de Uco

Se trata de seis establecimientos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Las obras incluyen la construcción de aulas, ampliaciones de cocina y comedor, y la remodelación integral de sanitarios. Beneficiarán a más de 3.000 estudiantes y estarán listas en 2025.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, avanza con un plan integral de ampliaciones y remodelaciones en seis instituciones educativas del Valle de Uco. La inversión provincial supera los $ 800 millones y alcanzará a más de 3.000 estudiantes de distintos niveles educativos.

Los trabajos, que se ejecutan en Tupungato, Tunuyán y San Carlos, comprenden desde la construcción de nuevas aulas hasta la ampliación de comedores y cocinas, además de la remodelación integral de grupos sanitarios. El objetivo es que todas las obras concluyan en 2025 y estén en pleno funcionamiento para el ciclo lectivo 2026.

“Además de las reparaciones menores o de menor complejidad, estamos abordando ampliaciones y remodelaciones importantes en varias escuelas del Valle de Uco, obras que eran muy necesarias y solicitadas por las comunidades educativas. Nuestro objetivo es concluir estos trabajos antes de fin de año”, destacó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

Obras en marcha en los tres departamentos

  • Tupungato: Jardín de Infantes Sol de Tupungato. Se construyen dos aulas nuevas para atender el crecimiento de la matrícula. Inversión: $ 200 millones, con fondos provinciales.
  • Tunuyán: Escuela Técnica Ejército Argentino. Se ejecutan tres aulas taller y una galería cubierta, en beneficio de más de 1.000 estudiantes. Inversión: $ 250 millones.
  • San Carlos: escuelas Pascolo di Bandiera y Dagoberto Vega (Capiz). Cada institución sumará una nueva aula para generar mejores condiciones de aprendizaje. Inversión: $ 200 millones.
  • Tunuyán: escuela Ejército de los Andes. Se construyen nuevos espacios de cocina y comedor, una demanda histórica de la comunidad. Inversión: $ 100 millones.
  • San Carlos: escuela Sol del Valle (La Cañada). Remodelación integral de dos grupos sanitarios, cocina y aulas. Inversión: $ 50 millones.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

