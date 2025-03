Mendoza logró ampliar un préstamo del BIRF para obras hídricas: una de ellas será en Valle de Uco

La obra a realizarse en San Carlos es el “Sistema Yaucha – Presurización Rama Dumas”, y tiene un presupuesto de USD 12.255.000.

El Gobierno provincial oficializó la ampliación de un préstamo millonario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para realizar obras hídricas en Mendoza. Serán 68 millones de dólares los habilitados para desarrollar más proyectos apuntados a la producción, cuando el convenio original contemplaba USD 20 millones, para dos obras puntuales.

El préstamo se enmarca en el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (CIAF) que firmó el BIRF con el gobierno de Alberto Fernández en 2023, para la llegada de USD 400 millones para financiar proyectos que tengan que ver con “electrificación rural, conectividad rural, caminos rurales y mejoramiento del sistema de riego”.

Mendoza ingresó en el programa con dos obras hídricas destinadas a Luján de Cuyo y San Carlos, que contemplaban un préstamo de 20 millones de dólares. Se trata de la modernización del Sistema de Riego Luján Oeste (primera etapa) y la primera etapa del “Sistema Yaucha – Presurización de la Rama Dumas”, en San Carlos, proyectos que llevará adelante el Departamento General de Irrigación.

Después de varios meses de incertidumbre, en noviembre del año pasado, la Provincia logró destrabar la llegada de los fondos. El gobernador Alfredo Cornejo firmó con el por entonces secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo (ahora titular de ARCA), el convenio para la habilitación de ese préstamo y hoy se confirmó que arribarán 48 millones de dólares más, por parte del BIRF.

A través del Decreto Nº 500 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicado en el Boletín Oficial este lunes, se explica que el Ministerio de Economía de la Nación presentó la posibilidad de “ampliar el Convenio Marco de Subprestamo Nación – Provincia del Programa Agro XXI – Préstamo BIRF 9313 AR (…) suscripto el día 29 de noviembre de 2024, en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y OCHO MILLONES (USD 48.000.000,00)”.

“Cifra que sumada al monto del financiamiento originario, DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (USD 20.000.000,00), lleva el nuevo monto del financiamiento al total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y OCHO MILLONES (USD 68.000.000,00)”, confirmó el decreto.

Las obras hídricas que se suman al financiamiento

Con este desembolso de USD 48 millones, el DGI tiene en carpeta tres proyectos de modernización de sistemas de riego. Se trata de los canales Jocoli y Tulumaya, en Lavalle, y el Sistema Santa Rosa-La Paz, los cuales implicarán trabajos de revestimiento y construcción de reservorios.

Las tres obras acumulan una inversión total de $57 millones y el 70% será absorbido por el préstamo del BIRF, mientras que el resto lo aportará la Provincia con fondos del Resarcimiento, explicaron desde Irrigación a Los Andes.

Puntualmente, los proyectos del Canal Jocolí y el Sistema Santa Rosa-La Paz, tienen un presupuesto de USD 20 millones cada uno. En tanto que la obra en el canal Tulumaya está valuada U$D 17 millones.

Las obras que ya estaban aprobadas

La primera etapa de la obra “Modernización del sistema de riego Luján Oeste”, está valuada en USD 16.150.000, y “Sistema Yaucha – Presurización Rama Dumas”, a realizarse en San Carlos, tiene un presupuesto de USD 12.255.000.

La inversión total que se realizarán entre las dos obras, ascienden a U$S 28,4 millones, de los cuales U$S 19.9 millones serán aportados por el BIRF, mientras que U$S 8,5 millones serán cubiertos mediante fondos provinciales, a través de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial.

El plazo de ejecución de la obra lujanina es de 18 meses y los beneficiarios son 5.372 personas. Mientras que la apuntada para el Valle de Uco, demoraría 24 meses y son 423 los beneficiarios.

En el caso de la obra de Luján se ocuparía un 70% del financiamiento internacional (US$ 11.305.000), mientras que el 30% restante correrá por cuenta de la Provincia (US$ 4.845.000).

En tanto, el proyecto del Valle de Uco está proyectado con un 80% de financiamiento internacional y un 20% de aportes provinciales. Es decir, que son 9.804.000 dólares los que llegan por parte del BIRF y otros USD 2.451.000 corren por cuenta de la Provincia.

