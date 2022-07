Mendoza pide el “dólar vino”: gestionan cambios para no resentir las exportaciones

Cámaras vitivinícolas y el gobierno local hacen gestiones para lograr un cambio de moneda diferencial y no resentir las exportaciones. El ministro Vaquié se reúne con el titular del Central y el punto estará en la mesa de análisis, además de los planteos por el cepo importador.

La novedad del dólar preferencial para los exportadores de soja que definió el gobierno central de Alberto Fernández, anoche martes 26, hizo que saliera a la superficie el lobby que entidades vitivinícolas vienen haciendo en esos ámbitos oficiales para lograr el “dólar vino”. Es decir, un tipo de cambio “real”.

Fuentes del sector productivo confirmaron estos movimientos de representantes de la COVIAR y de Bodegas de Argentina que vienen desplegando para conseguir ese cambio especial de moneda estadounidense para las exportaciones de vinos. Además de requerir que se destraben las restricciones a las importaciones al Banco Central.

En el mismo contexto se ubica la reunión que mantendrá en CABA, hoy miércoles 27, el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié con el presidente de BCRA Miguel Pesce. Como lo anticipó el POST, el funcionario provincial le mostrará al titular del Central 19 dificultades que plantean las distintas cámaras industriales y de comercio de Mendoza. Está claro que en ese análisis entre Vaquié y Pesce estará la posibilidad del dólar para exportación vínica.

Los 19 planteos de la industria y el comercio de Mendoza para Pesce

“Estamos trabajando de manera articulada con el Banco Central y el Ministerio de Economía para atender las distintas realidades de todo el aparato productivo del país y seguir profundizando las políticas industriales”, publicó en la tarde de ayer martes en su cuenta de Twitter el ministro de la Producción Daniel Scioli flanqueado por el presidente de la COVIAR, José Zuccardi y el ex titular de FECOVITA Eduardo Sancho. La señal de Scioli es clara respecto de las gestiones de flexibilizar las restricciones y mejorar las condiciones financieras para las operaciones de venta al exterior.

Hace una semana la conducción de Bodegas de Argentina estuvo concentrada en CABA intentando desarmar los nudos impuestos por el BCRA a las importaciones de insumos críticos para la industria vitivinícola. Fue miércoles 20, el día del Amigo exactamente que la entidad bodeguera dio a conocer la reunión con Pesce en la sede del Central.

El Gobierno anunció el dólar soja

El sitio El Triunfo de Baco especializado en datos y análisis de la producción del vino puntualizó que en la entrevista de Pesce con los empresarios, se trataron situaciones con proveedores y clientes de las bodegas, que se dan en “las transacciones debido a la importación de insumos, componentes para la fabricación local y los pagos de servicios al extranjero”.

“Somos optimistas y esperamos alcanzar la solución a los temas planteados. Agradecemos la predisposición de las autoridades del Banco Central que escucharon atentamente cada uno de nuestros planteos” fue la expresión destacada de Patricia Ortiz titular de BDA en la información distribuida por la entidad sobre el cónclave con Pesce, que estuvo acompañado por Sergio Woyecheszen y Agustin Torcassi, vice y gerente general, del Central, respectivamente. Este tipo de contacto tiene un correlato con la información deslizada en las últimas horas sobre las conversaciones para lograr el “dólar vino” por parte de cámara empresaria que nuclea a la mayor parte de las bodegas de todo el país.

Cómo mitigar la crisis

Vaquié y Domínguez, viejos conocidos de la política agroindustrial.

“Lamentablemente como el gobierno nacional no arregla las distorsiones, la única forma de amortiguar el impacto es generando una nueva distorsión”, comentan en Casa de Gobierno para fundar las conversaciones que se mantienen con ministros como Julián Domínguez de Agricultura y Scioli de Producción.

Precisamente Vaquié tiene en agenda entrevistarse con cada uno de estos colaboradores de Fernández que conocen la realidad de la producción de Mendoza y en especial la vitivinicultura.

También cobran más sentido las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) Martín Hinojosa que la semana pasada trató de aventar los presagios de falta de vino por no poder importar insumos. Señaló que no había que generar pérdida de confianza sobre la industria del vino porque el sector es fundamentalmente exportador. “Si hay problemas reales por las importaciones, actuaremos en consecuencia hasta ahora son proyecciones, pero no tenemos que generar desconfianza para no perder mercados”, dijo Hinojosa al POST, el jueves 14. Por estos mismos dichos se infiere que Hinojosa debe estar pensando en cómo asegurar la exportación vínica y en esa evaluación constante está una disposición financiera similar para la exportación de soja.

Fuente: MendozaPost