septiembre 16, 2025

logo el cuco digital
septiembre 16, 2025

logo el cuco digital

Mendoza será sede del Climathon 2025, el evento global de innovación climática

Por primera vez, la provincia recibirá este encuentro internacional que reúne a estudiantes, emprendedores y profesionales para diseñar soluciones frente al cambio climático. Inscripciones abiertas hasta el 21 de septiembre en www.climathon.ar

El Ministerio de Producción a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, anunció la realización del Climathon 2025, un encuentro internacional que se llevará a cabo en la provincia los días 3 y 4 de octubre.

Climathon es una iniciativa de Climate-KIC, respaldada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), que convoca a estudiantes, emprendedores, investigadores y profesionales para crear soluciones innovadoras frente a los desafíos del cambio climático. Desde su creación en 2015, ha movilizado a más de 30.000 personas en más de 1.000 ciudades, consolidándose como el mayor movimiento ciudadano por la acción climática.

En esta oportunidad, Mendoza se suma como sede nacional después de las experiencias en Buenos Aires (2023) y Córdoba (2024). Durante dos jornadas, los equipos participantes trabajarán bajo la metodología de Design Thinking, con instancias de capacitación, mentoría y networking, en un espacio de colaboración interdisciplinaria que busca construir comunidades más resilientes y sostenibles.

La edición mendocina es organizada por Agenda Ambiental y Antom.la, en alianza con el Gobierno de Mendoza, y cuenta con el apoyo de instituciones como INTI, INTA, Universidad Nacional de Cuyo, Ualabee, Valos y Climate-KIC, entre otras.

Al respecto, Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, afirmó: “Desde el Gobierno de Mendoza impulsamos la innovación como motor de desarrollo sostenible. Acompañar iniciativas como el Climathon es fundamental porque potencia el talento local, conecta a nuestros emprendedores con redes globales y nos permite generar soluciones concretas frente al cambio climático”.

La participación es gratuita y está destinada a personas mayores de 18 años. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre en www.climathon.ar

Fuente: PRENSA Gobierno de Mendoza

