¿Mendoza sin reinas de la Vendimia?: qué dicen los municipios del Valle de Uco

Un proyecto en el concejo de Guaymallén, instaló una vez más el debate en los mendocinos. Voces decididas e indecisas en la región.

En tiempos de Vendimia y cerca de que se realice el acto central, que por primera vez será virtual, volvió a instalarse el debate sobre la elección de las reinas, en un panorama en el que este tipo de concursos ya han empezado a descartarse de otras fiestas nacionales. La polémica resurgió luego de que el concejal de la UCR, Ignacio Conte, presentara un proyecto de ordenanza en Guaymallén para eliminar la elección, que cuenta con el apoyo el intendente Marcelino Iglesias.

Como siempre, este debate genera voces a favor y en contra y desde algunos municipios han decidido expresar sus posturas. “Es necesario un cambio cultural y social. Es muy bueno que se instale este debate, pero es la sociedad la que aprobará o no su modificación”, dijo Ulpiano Suarez, intendene capitalino, a diario El Sol. También en Guaymallén y Godoy Cruz se expresaron a favor del debate e incluso en Santa Rosa, su intendenta, Flor Destéfanis, quien fue reina nacional en 2010, declaró que es necesario replantearse este tipo de elecciones.

En el Valle de Uco, región de donde son oriundas la actual reina y veirreina de la Vendimia, Mayra Tous (Tupungato) y Eugenia Serrani (Tunuyán), hay voces decididas e indecisas.

En San Carlos dejaron clara su postura favor de la elección. Sandra Martelossi, secretaria de Cultura y además ex reina, defendió la figura de las sobernas en una fiesta tan significativa para la vitivinicultura y el turismo.

“Estoy totalmente a favor porque no puedo ir en contra de mis sentimientos. El rol de la reina dentro lo turístico del departamento es fundamental y ni hablar de lo cultural. Para mí no estamos afectando al estereotipo, porque nunca se pide una altura, un peso determinado, ni que sea linda ni fea, ni baja, ni alta, ni gorda, ni flaca. A nadie se lo obliga a participar en este tipo de certámenes. Puede ser que la reina no sea quizá del gusto de todos, pero si está bien preparada, es lo que buscamos del sector vendimial porque es la persona que va a llevar adelante la promoción turística y cultural del departamento”, puntualizó la funcionaria en diálogo con El Cuco Digital y destacó: “Considero que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no se cosifica. Yo de hecho jamás sentí que me cosificaban, al contrario, para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida y hasta el día de hoy sigo recogiendo el reconocimiento y el cariño de las personas, que eso es impagable”.

Martelossi además desestimó la necesidad de replantearse este tema en la sociedad, habiendo otros carentes de atención urgente: “La gente en la calle se ríe de esta situación, hay cosas mucho más importantes en las que tenemos que prestar atención. Esta es una fiesta en la que tenemos que celebrar, no discutir”, y ratificó su postura: “Desde el Municipio apoyamos a nuestras reinas. Creo que tiene que ver con la cabeza con que uno lo mira, hay más gente discriminadora afuera de lo que somos dentro del equipo de Vendimia. Creo que la Vendimia sin las reinas no tiene sentido, es algo cultural, es como ir al carnaval de Venecia y buscar las reinas enmascaradas o ir a algún lugar eventual de turismo y buscar esa cosas que lo hace diferente a todo el mundo. Creo que hay que agarrarse de lo cultural y las costumbres”.

“Se podría someter a votación popular, pero no creo que sea un gran proyecto de un concejal hablar de esto. Creo que hay muchas cosas que están complicadas en nuestra sociedad y esta no lo es. Las reinas se preparan, se esfuerzan, tienen que tomar conocimientos, saben de la problemática económica y cultural de todos los viñateros. Qué mejor que ofrecer un momento de reconocimiento, a través de las reinas, a todo el sector productivo. Creo que esto tiene que ver con una discusión interna, no sé si el pueblo mendocino opina así, creo que es una tontera. He sido muy feliz siendo reina así que nunca voy a hablar mal de esto”, subrayó.

En el caso de Tupungato, la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous se expresó totalmente a favor del rol que actualmente cumplen ella y sus compañeras. En entrevistas con medios provinciales, la joven destacó la importancia de las costumbres en la fiesta madre de Mendoza y aseguró que no se trata de un concurso de belleza.

“La reina se ha ido adaptando al cambio social y a cumplir nuevos roles. No podemos hablar de estereotipos, cosificación o que es un concurso de belleza. No hay un reglamento que diga cómo tiene que ser la reina. Sí puede haber una cierta imposición social de parte de la gente, pero no podemos pararnos o centrarnos en algo tan efímero como la belleza porque lo que es bueno para algunos para otros no lo es” dijo a Canal 7.

“Cuando vi este proyecto lo primero que hice fue hablar con la reina de Guaymallén (Sofía Grangetto). Le dije “quiero imaginarme que este proyecto está basado en tu opinión”, pero me dijo que no. Entonces yo me pregunto ¿por qué un hombre que no ha vivido esta situación tiene la potestad de protestar un proyecto de esta magnitud? Quisiera hablar con él porque quiero que se genere algo y que de una charla no haya confusiones”, criticó la joven.

Sin embargo, desde la Municipalidad aún no existe una postura definida sobre el tema. “Hemos preferido esperar y aún el Municipio no tiene una decisión y postura tomada, preferimos esperar aún para definir el tema, porque aparte sinceramente no ha sido tratado el tema”, mencionaron desde la comuna a este medio.

En tanto, desde Tunuyán aún no se han dado declaraciones al respecto. Sí las ha dado su reina, Eugenia Serrani, quien coincidió con Mayra Tous y defendió la labor y compromiso social que tienen las soberanas en toda la provincia.

El proyecto de Guaymallén se trataría en marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias y de aprobarse podría convertirse en el puntapié inicial para una nueva forma de celebrar Vendimia. Seguramente la discusión será larga y al menos por el 2021 no habrá elección, en este caso por las restricciones de la pandemia, y la tupungatina y la tunuyanina continuarán en su mandato un año más.