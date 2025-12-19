Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

La carrera podrá implementarse en todos los Institutos de Educación Superior de la provincia.

El Gobierno de Mendoza aprobó el plan de estudios de la carrera Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación, una nueva propuesta académica destinada a fortalecer la formación docente en el nivel superior. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 6669, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y se enmarca en la normativa nacional y provincial vigente, entre ellas la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y la Ley Provincial de Educación N° 6.970. Además, el diseño curricular responde a los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la creación de esta carrera responde a la necesidad de ampliar la oferta académica y formar profesionales capaces de analizar críticamente las prácticas educativas, promover la innovación pedagógica y contribuir al fortalecimiento institucional del sistema educativo mendocino.

Implementación en toda la provincia

Según lo establecido en la resolución, el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación tendrá carácter jurisdiccional y podrá implementarse en los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de todas las regiones de Mendoza: Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este.

No obstante, para habilitar la matriculación de estudiantes, cada instituto deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior, que también estará facultada para definir los procesos de implementación académica y administrativa del nuevo diseño curricular.

Validez nacional y reconocimiento del título

La normativa dispone, además, que se inicien los trámites ante el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación para obtener la validez nacional del título, un paso clave para garantizar el reconocimiento de la carrera en todo el país

Finalmente, la resolución ordena comunicar la aprobación del nuevo profesorado a las Juntas Calificadoras de Méritos de todos los niveles y modalidades, con el objetivo de que la titulación pueda ser reconocida y computada como antecedente para quienes egresen de esta propuesta formativa.

Fuente: MDZ on line